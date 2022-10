La Pologne signe une demande de réparation pendant la Seconde Guerre mondiale

Varsovie veut que Berlin négocie un « règlement définitif » sur les conséquences de l’agression d’Adolf Hitler

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a signé lundi une note diplomatique à l’Allemagne qui finalise les demandes d’indemnisation pour les dommages causés par l’invasion et l’occupation nazies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rau a déclaré que les deux pays devraient prendre “des mesures immédiates vers un règlement juridique et matériel permanent, global et définitif sur la question des conséquences de l’agression et de l’occupation allemandes en 1939-1945.” Il a ajouté que ces mesures fermeraient les chapitres douloureux de l’histoire et contribueraient à améliorer les relations bilatérales.

“C’est un jour historique pour toute la Pologne, un rêve de générations de citoyens polonais qui sont décédés avec un sentiment d’injustice”, a déclaré Arkadiusz Mularczyk, un membre du parlement polonais qui a dirigé une équipe qui a présenté un rapport sur les pertes de guerre du pays le mois dernier.

Lire la suite La Pologne va poursuivre l’Allemagne pour 1,3 billion de dollars pour la Seconde Guerre mondiale

Le Seijm, la chambre basse du parlement polonais, a voté en septembre pour exiger 1,2 billion de dollars de dommages et intérêts à Berlin. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lukasz Jasina, a déclaré aux journalistes que Rau soulèverait la question des réparations avec son homologue allemande Annalena Baerbock lors de sa visite à Varsovie mardi.

Le gouvernement allemand a rejeté les demandes d’indemnisation à l’époque, arguant que Varsovie avait renoncé au droit aux réparations en vertu d’un accord de 1953 avec l’Allemagne de l’Est, et que la question avait été définitivement réglée en vertu d’un traité de 1990 sur la réunification allemande, qui a été signé par l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est, ainsi que les États-Unis, l’Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France.

La Pologne, quant à elle, insiste sur le fait que la dérogation de 1953 a été signée sous la pression de Moscou et qu’elle a été empêchée de participer aux négociations de 1990.