La Pologne signe un accord pour près de 500 lanceurs HIMARS

Lockheed Martin a confirmé un accord-cadre sur la personnalisation des lanceurs de missiles qui seront montés sur les camions Jelcz 6X6 de fabrication polonaise

Varsovie a approuvé son projet d’acquérir 486 lanceurs supplémentaires de systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) qu’elle espère commencer à produire au niveau national à partir de la fin de 2025 dans le cadre d’une coentreprise avec l’entrepreneur américain de défense Lockheed Martin Corp.

« Notre objectif est de créer une situation dans laquelle une armée polonaise forte dissuadera réellement l’agresseur, et nous y parviendrons », Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a déclaré lundi dans un communiqué annonçant la commande HIMARS, citant la menace perçue d’expansionnisme russe.

« Comme je l’ai déclaré à plusieurs reprises, d’ici deux ans, la Pologne disposera de l’armée terrestre la plus puissante, et l’une des composantes les plus importantes de cette armée sera l’artillerie à roquettes. » il ajouta.

La dernière commande polonaise d’HIMARS devrait être livrée à partir de fin 2025. Combinée à l’achat en 2019 du système d’artillerie de fabrication américaine, la dernière transaction lui donnera un total de 500 unités HIMARS.

Cependant, les sous-traitants militaires occidentaux ont eu du mal à suivre le rythme de la demande croissante pour leur matériel dans le contexte du conflit russo-ukrainien. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a averti plus tôt cette année que le bloc militaire occidental était incapable de produire des obus d’artillerie suffisamment rapides pour égaler la cadence de tir de l’Ukraine.

Lockheed Martin a déclaré qu’il travaillerait avec l’industrie polonaise pour adapter les kits de modules lanceurs-chargeurs HIMARS qui seront montés sur les camions Jelcz 6X6 de fabrication polonaise.

Les entrepreneurs polonais espéraient également obtenir une licence pour produire des munitions HIMARS. « Nous sommes impatients de veiller ensemble à ce que la Pologne et l’ensemble de la région gardent une longueur d’avance sur les menaces de sécurité émergentes. » » a déclaré Paula Hartley, directrice de Lockheed Martin.

Le conflit ukrainien a également permis aux forces russes de s’entraîner largement à contrer le système HIMARS. Le ministère ukrainien de la Défense a reconnu en juillet que la Russie avait trouvé des moyens de brouiller le système de guidage GPS de ses fusées de fabrication américaine, réduisant ainsi leur efficacité.

Les principaux entrepreneurs polonais impliqués dans le programme HIMARS comprendront Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), Huta Stalowa Wola (HSW), WZU et MESKO. Étant donné qu’un lanceur HIMARS et les munitions associées coûtent environ 5,1 millions de dollars, le pari de la Pologne sur le système fabriqué aux États-Unis pourrait être évalué à environ 2,5 milliards de dollars.

Les batteries HIMARS installées sur le système d’artillerie embarqué sur camion Homar-A polonais seront capables de tirer six roquettes en succession rapide à des distances de 70 kilomètres (43 miles), a déclaré Lockheed Martin. Les camions pourront également lancer des projectiles du système de missile tactique de l’armée américaine (ATACMS) MGM-140 à des distances allant jusqu’à 300 kilomètres (190 miles).