La Pologne se rapproche du déblocage des fonds européens gelés – POLITICO

BRUXELLES / VARSOVIE ― La Pologne est confiante dans sa capacité à débloquer plus de 100 milliards d’euros de fonds européens gelés. La question est : Bruxelles jouera-t-elle le ballon ?

Le nouveau gouvernement pro-européen du Premier ministre Donald Tusk s’est engagé à restaurer les normes démocratiques et à récupérer les fonds européens suspendus par Bruxelles en raison des craintes d’un retour en arrière du précédent gouvernement eurosceptique dirigé par Droit et Justice (PiS).

Le commissaire européen à la Justice Didier Reynders a salué les efforts du nouveau gouvernement pour rétablir l’indépendance judiciaire lors d’un voyage à Varsovie vendredi.

“C’est un changement chaleureusement accueilli”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec le ministre polonais de la Justice, Adam Bodnar, signalant un dégel dans les relations entre Bruxelles et Varsovie.

Mais le président polonais Andrzej Duda – originaire du PiS et qui a pris l’habitude de se battre avec Tusk – fait obstacle au déblocage des fonds gelés. Il est possible que Duda n’accepte pas les réformes destinées à restaurer l’État de droit – et la coalition au pouvoir de Tusk ne dispose pas des voix au Parlement pour passer outre son veto.

Le réchauffement des relations entre la Pologne et l’UE fait suite à la nomination de Tusk – un ancien président du Conseil européen – au poste de Premier ministre du pays le mois dernier. Mais ses premières semaines au pouvoir ont été dominées par des luttes avec Duda alors qu’il tente d’écarter les associés du PiS de l’appareil d’État, de poursuivre un programme pro-européen et de débloquer des fonds vitaux.

Voir l’argent

Bruxelles s’attend à ce que Varsovie remplisse plusieurs conditions liées à l’indépendance judiciaire – connues sous le nom de « super jalons » dans le jargon bruxellois – pour accéder à sa part du fonds de relance post-pandémique de l’UE, qui s’élève à 59,8 milliards d’euros entre subventions et prêts.

Ce qui rend les choses difficiles, c’est que tous les critères doivent être remplis avant qu’un pays puisse commencer à recevoir de l’argent.

De plus, Bruxelles a suspendu 76 milliards d’euros des fonds de cohésion de l’UE – destinés à réduire les inégalités à travers le bloc – jusqu’en 2027 en raison de préoccupations concernant l’ingérence politique dans les tribunaux.

Bodnar commence par procéder à des changements de personnel, en supprimant certains procureurs et juges de leurs postes.

Mais pour remplir toutes les conditions, le gouvernement devra adopter une loi réorganisant le Conseil national de la magistrature (CNJ), l’organisme qui choisit les nouveaux juges, mais qui s’est révélé politiquement compromis par les tribunaux européens.

Le gouvernement a rejeté les craintes selon lesquelles Duda pourrait bloquer les réformes. Le vice-ministre de la Justice, Dariusz Mazur, a déclaré qu’il comptait sur le président pour être « disposé à régler avec nous le statut du CNJ ».

“Le décaissement des fonds dépendra des actions du gouvernement et ne sera pas lié aux actions du président”, a déclaré un responsable polonais qui a requis l’anonymat pour discuter des négociations en cours. Ils ont ajouté que Varsovie espère recevoir au printemps une première tranche de fonds de relance d’un montant total de 23 milliards d’euros.

Trois mois

Mais la Pologne pourrait être plus proche du déblocage d’une première tranche de l’argent de cohésion, assortie de règles plus clémentes. La Commission peut débloquer une partie du financement à mesure que les capitales nationales atteignent les objectifs correspondants.

Mercredi, la Pologne a informé la Commission qu’elle remplissait les conditions pour accéder à cet argent, a déclaré à POLITICO un porte-parole de la Commission. Ils ont ajouté que l’exécutif européen déciderait d’approuver ou non le financement dans un délai de trois mois – et sans consulter les pays membres.

Samedi, la ministre des Finances et de la Politique régionale, Katarzyna Pełczyńska-Nalęcz, a déclaré dans un communiqué interview télévisée que les premiers fonds de cohésion bloqués devraient arriver en Pologne d’ici fin mars ou début avril ; La Pologne a soumis une demande de paiement de 6,9 ​​milliards d’euros.

“Il y a un feu vert pour que nous puissions enfin soumettre des documents pour les fonds de cohésion – c’est ce qu’on appelle une auto-évaluation”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’après l’examen de l’évaluation par la Commission européenne, la Pologne sera en mesure de soumettre des demandes de financement. à Bruxelles. “Cela fait encore deux ou trois mois plus un mois et demi.”

Le nouveau gouvernement polonais a également l’intention de mettre fin à la procédure dite de l’article 7 ouverte en 2017, lorsque le pays était considéré comme risquant de violer les valeurs fondamentales du bloc.

Le mécanisme prévoit la sanction politique la plus grave que le bloc puisse imposer à un pays membre : la suspension du droit de vote sur les décisions de l’UE.

“Nous préparerons d’autres documents qui établiront une feuille de route pour mettre fin à ce processus”, a déclaré Bodnar vendredi.