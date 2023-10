La Pologne se prépare à voter lors d’élections nationales à enjeux élevés, avec des relations étrangères et la démocratie en jeu

VARSOVIE, Pologne (AP) — La Pologne tient un dimanche d’élection que beaucoup considèrent comme le plus important depuis le vote de 1989 qui a renversé le communisme. Ce qui est en jeu, c’est la santé des la démocratie de la nationsa position juridique sur les droits LGBTQ+ et l’avortement, et les alliances étrangères d’un pays du flanc oriental de l’OTAN qui a été un allié crucial de l’Ukraine.

Les experts politiques affirment que les élections ne seront pas totalement équitables après huit années de gouvernement par un parti nationaliste conservateur qui a érodé les freins et contrepoids pour obtenir davantage de contrôle sur les institutions de l’État, y compris les tribunaux, les médias publics et le processus électoral lui-même.

Les opposants au parti Droit et Justice au pouvoir craignent que cela ne soit leur dernière chance de préserver le système constitutionnel acquis au prix d’un lourd tribut grâce à la lutte de nombreux Polonais, depuis l’ancien président Lech Wałęsa aux millions qui ont soutenu son mouvement Solidaire.

L’élection « décidera de l’avenir de la Pologne en tant que pays de démocratie libérale, un système qui a été garant du succès polonais au cours des trois dernières décennies », a écrit le rédacteur en chef du journal Rzeczpospolita, Boguslaw Chrabota, dans un éditorial de vendredi.

Les partisans du parti au pouvoir craignent cependant que si le vote Droit et Justice est rejeté, l’opposition entraîne le pays dans une direction plus libérale, notamment avec de nouvelles lois légalisant l’avortement et les unions civiles pour les partenaires de même sexe.

Les femmes en Pologne ont actuellement le droit à l’avortement uniquement en cas de viol ou d’inceste, ou s’il existe une menace pour leur vie ou leur santé.

Des partisans du parti Droit et Justice sont vus lors d’un rassemblement électoral à Sandomierz, en Pologne, le 13 octobre 2023. (Photo de Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images

« J’ai peur de me réveiller après les élections et qu’il y ait un tel changement que, par exemple, l’avortement sera encouragé (et) les LGBT », a déclaré la fonctionnaire Bozena Zych, 57 ans, après avoir quitté une église catholique située dans un quartier branché de Varsovie rempli d’établissements gay-friendly.

Zych a déclaré qu’elle s’était rendue à l’église du Saint-Sauveur avec un ami pour prier pour que le droit et la justice remportent un troisième mandat consécutif. Les églises, y compris le sanctuaire le plus sacré de Pologne, Jasna Gora, à Czestochowa, ont organisé des prières ces dernières semaines pour des candidats qui soutiennent les valeurs chrétiennes.

Les citoyens qui veulent aussi une Pologne plus libérale mobilisé avec deux marches massives cette année. Certains interviewés ces derniers jours par l’Associated Press sont devenus très émus ou ont ravagé leurs larmes en décrivant ce qu’ils considèrent comme de la corruption, un recul démocratique, de la propagande et divisions amères dans la société polonaise depuis l’arrivée au pouvoir de Droit et Justice en 2015.

« Ce qui s’est passé en Pologne est un cauchemar », a déclaré Maryla Kowalewska, 75 ans. « Espérons qu’il y ait un changement total dans ce pays. »

Des sondages récents montrent que Droit et Justice bénéficie de plus de soutien que tout autre parti, mais pas suffisamment pour atteindre la majorité au Parlement dont il aurait besoin pour gouverner seul. Il pourrait être contraint de rechercher le soutien d’un parti d’extrême droiteConfédération, hostile à l’Ukraine.

Les sondages montrent que trois groupes d’opposition – Coalition civique, Troisième Voie et Nouvelle Gauche – pourraient obtenir ensemble la majorité des sièges au Parlement. La plus grande est la Coalition civique centriste dirigée par Donald Tuskancien Premier ministre polonais et ancien président de l’Union européenne.

Tusk s’est engagé à restaurer l’État de droit et à reconstruire les liens avec l’UE qui sont devenus gravement tendus en raison du droit et de la justice. L’UE retient des milliards d’euros de fonds de relance suite à la pandémie de COVID-19 à Varsovie, invoquant des violations de l’État de droit.

De petits changements en faveur ou contre les petits partis pourraient avoir un impact significatif sur les coalitions qui seront possibles après le jour du scrutin.

« Nous avons donc cette situation de deux côtés qui pensent que ce sont des élections à très gros enjeux, deux côtés très déterminés et énergiques. Les émotions sont très fortes, mais les règles du jeu ne sont pas égales », a déclaré Jacek Kucharczyk, président de l’Institut des affaires publiques, un groupe de réflexion basé à Varsovie.

La principale raison de ce déséquilibre est le contrôle exercé par Droit et Justice sur les médias d’État financés par les contribuables, qu’il utilise pour critiquer constamment ses opposants, a expliqué Kucharczyk. Mais d’autres facteurs pourraient jouer un rôle dans le résultat des élections, notamment le contrôle politique du parti sur l’administration électorale et la chambre de la Cour suprême qui validera l’élection.

Face à l’énorme intérêt suscité par l’élection, plus de 600 000 Polonais de l’étranger se sont inscrits sur les listes électorales, soit trois fois plus qu’en 2015, selon le ministère des Affaires étrangères.

Le ministère a également indiqué avoir « immédiatement limogé » son porte-parole, Lukasz Jasina, pour avoir déclaré que tous les bureaux de vote ne seraient pas en mesure de compter tous les votes avant la date limite de dépôt, ce qui entraînerait leur invalidation. Le ministère a déclaré vendredi soir dans un communiqué qu’il était prêt à organiser le vote à l’étranger et que Jasina avait été licenciée pour diffusion de « fausses informations ».

Il existe également un niveau élevé de propriété de l’État dans l’économie polonaise, et le parti au pouvoir a mis en place un système de clientélisme, distribuant des milliers d’emplois et de contrats à ses loyalistes.

Wojciech Przybylski, rédacteur en chef de Visegrad Insight, une revue politique axée sur l’Europe centrale, a déclaré que cette pratique menace la capacité de la classe moyenne à progresser socialement « sans liens particuliers avec la politique ».

Cela pourrait à son tour menacer les fondements du « miracle économique » que la Pologne a connu dans l’ère post-communiste, a-t-il déclaré. Le pays est désormais la sixième économie de l’UE.

Les politiques nationalistes de Droit et Justice ont également nui aux relations de la Pologne avec ses principaux alliés. Alors que la Pologne est un allié fidèle de l’Ukraine voisine depuis l’invasion russe et une plaque tournante de transit pour les armes occidentales, les relations se sont refroidies au cours de la décennie. Céréales ukrainiennes qui est entré sur le marché polonais.

Face à la montée des tensions et à l’augmentation du nombre de partiistes de la Confédération, le Premier ministre polonais a déclaré que son pays je n’envoie plus d’armes à Kyiv.

« Ils se sont disputés avec tout le monde, avec l’UE, avec l’OTAN, avec tout le monde », a déclaré Ludmila, une opposante de 68 ans au droit et à la justice. Elle n’a pas voulu donner son nom de famille, affirmant que le pays évoluait dans une direction autoritaire et qu’elle ne se sentait pas en sécurité dans cette direction. « C’est inacceptable, cela ne peut pas continuer ainsi. »