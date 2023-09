La Pologne se dirige vers des élections controversées en raison d’une guerre à côté

VARSOVIE — La Pologne est devenue le visage de la détermination et de la force occidentales face à la guerre russe en Ukraine, mais les divisions politiques internes du pays et ses relations tendues avec l’Union européenne — et plus particulièrement avec l’Allemagne — sont pleinement visibles à l’approche des élections d’octobre que la plupart ces événements s’annoncent comme les plus importants depuis l’effondrement du communisme en 1989.

Il s’agit d’une compétition opposant le parti au pouvoir Droit et Justice, dont le gouvernement résolument conservateur est au pouvoir depuis 2015, à un establishment libéral dirigé par l’ancien Premier ministre polonais Donald Tusk, qui promet de réparer les relations de Varsovie avec l’UE et de maintenir le pays sur la bonne voie. à la démocratie conformément aux pouvoirs en place à Bruxelles.

Les campagnes concurrentes ressemblent à un match politique en cage entre un gouvernement nationaliste de droite cherchant un troisième mandat sans précédent dans la périphérie post-communiste de l’Europe et un parti d’opposition pro-UE en quête de pertinence à un moment de malaise à l’échelle du continent face à l’agression russe. et les doutes populistes quant à la domination des plus grands acteurs du bloc dans la définition de la politique du bloc.

Les partisans du parti Droit et Justice accusent M. Tusk, qui a été président de l’exécutif de l’UE après avoir quitté le poste de Premier ministre en 2014, d’être un agent de l’Allemagne déterminé à freiner la montée de la Pologne en tant que puissance militaire et économique européenne.

Le gouvernement au pouvoir mise sur l’idée que le sentiment anti-allemand est fort au sein de l’électorat polonais, même si Berlin est le principal bailleur de fonds économique de la Pologne, représentant environ 21 % de tous les investissements étrangers dans le pays.

Certains membres du parti au pouvoir sont allés jusqu’à raviver les souvenirs du passé difficile de la Pologne sous l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale en décrivant M. Tusk comme un nazi – une caractérisation qui souligne de manière spectaculaire à quel point la rhétorique politique est devenue source de division ici avant les élections d’octobre. 15 voix.

Pour sa part, la Plateforme civique de M. Tusk, un parti de centre-gauche qui a dirigé la Pologne de 2007 à 2015 et qui s’est étroitement aligné sur le gouvernement de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, a résisté peu.

Les dirigeants de la Plateforme civique décrivent le parti Droit et Justice comme xénophobe, anti-femmes, anti-gay et autoritaire. Ils ont également souligné les mauvaises relations du parti au pouvoir avec la bureaucratie européenne à Bruxelles, qui retient des milliards d’aide à la Pologne pour la relance du COVID-19 au motif que le parti Droit et Justice a poussé à des réformes judiciaires non démocratiques en 2019 qui violent les normes et les pratiques démocratiques de l’UE. .

La plus haute juridiction de l’UE a statué en juin que les réformes exigeaient que les juges polonais divulguent leur affiliation à un parti, une affirmation sur laquelle les dirigeants de la Plateforme civique se sont jetés pour promouvoir un discours selon lequel le parti Droit et Justice entraîne la Pologne vers un système autoritaire de parti unique. . Beaucoup partagent ce sentiment dans les centres urbains comme Varsovie, où les manifestants ont organisé de grandes manifestations contre le gouvernement au pouvoir quelques jours avant la décision de l’UE.

M. Tusk s’est depuis engagé, pendant sa campagne électorale, à inverser la tendance et à débloquer l’aide gelée de l’UE s’il reprend le pouvoir.

Les sondages donnent au parti Droit et Justice une avance légère mais constante, d’environ 8 à 10 points de pourcentage sur la Plateforme civique, mais les deux partis sont bien loin d’avoir la majorité et le résultat pourrait être déterminé par le nombre de sièges attribués aux petits partis de gauche et droite. Le Parti de la Liberté et de l’Indépendance, socialement conservateur et anti-UE, et son cofondateur insouciant Slawomir Mentzen, ont atteint 11 % de soutien dans une récente moyenne des sondages et pourraient être en mesure de jouer le rôle de faiseur de roi dans les négociations de coalition post-vote.

L’économie d’abord

Mais on ne sait pas exactement combien d’électeurs dans ce pays à majorité catholique – en particulier dans les communautés rurales et les petites villes où le soutien du parti Droit et Justice est le plus fort – se soucient réellement de ce que l’UE, rigoureusement laïque, pense de la Pologne.

Ce qui compte probablement, selon les analystes locaux, c’est que l’économie polonaise s’est développée sous le règne du parti Droit et Justice et que la stature de la Pologne en tant qu’acteur régional a considérablement augmenté à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Le conflit a entraîné une augmentation de l’aide internationale et du trafic militaire à travers la Pologne, ainsi qu’un financement spécial de l’UE – non entravé par la lutte en cours pour la réforme judiciaire – pour aider Varsovie à couvrir les coûts associés aux plus d’un million de réfugiés ukrainiens ayant trouvé refuge en Pologne. .

Le résultat montre que le gouvernement Droit et Justice jouit d’un avantage qui s’étend au-delà des lignes idéologiques nationales, précisément en raison du rôle démesuré que le parti a adopté pour la Pologne en réponse à la guerre et de la menace plus large d’une agression militaire russe contre l’Europe – une agression contre de nombreux Polonais, indépendamment du fait que leur politique personnelle n’est pas prise suffisamment au sérieux par l’Allemagne voisine et d’autres pays d’Europe occidentale.

« La sécurité est l’une des questions clés de l’élection en raison de la guerre en Ukraine », a déclaré Pawel Pawlowski, expert en géopolitique du groupe de réflexion de l’Institut de Varsovie. «Cela suscite beaucoup d’émotions et est très intéressant pour les hommes politiques des deux côtés dans leurs campagnes.»

D’autres soulignent à quel point l’invasion de l’Ukraine par la Russie a modifié la mentalité politique collective de la Pologne.

« Nous sommes l’un des pays de première ligne qui aident l’Ukraine », a déclaré Aleksandra Rybinska, une journaliste bien connue qui écrit une chronique pour wPolityce.pl, une publication polonaise en ligne conservatrice.

« Si la Russie n’est pas vaincue de manière décisive, c’est-à-dire non seulement chassée de l’Ukraine, mais vaincue de manière à perdre sa puissance économique et à être soumise de manière décisive, elle reconstruira sa capacité militaire, pas en deux ou trois. ans, mais dans une décennie, nous aurons à nouveau le même problème », a déclaré Mme Rybinska, également associée à l’Institut de Varsovie.

« L’impression que nous avons ici en Pologne », a-t-elle déclaré dans une interview, « c’est que nos partenaires d’Europe occidentale ne sont pas tout à fait sur la même longueur d’onde sur ce point ».

Le parti Droit et Justice a cherché à capitaliser sur de tels récits. Le parti a également fait la une des journaux internationaux en accusant les puissances traditionnelles de l’UE de s’être alignées derrière l’Allemagne pour se plier à la Russie, notamment dans le secteur de l’énergie, avant l’invasion de l’Ukraine.

C’est un message qui a résonné sur le flanc oriental de l’OTAN, notamment en Lettonie, en Lituanie et en Estonie, au cours des 18 derniers mois de guerre.

« Il existe dans la région une grande méfiance à l’égard de la politique allemande, car l’Allemagne faisait pression avant la guerre en Ukraine pour coopérer avec la Russie », a déclaré M. Pawlowski. «Ils construisaient le Nord Stream 2 [oil and gas pipeline]et ils ont fortement impliqué la Russie dans le marché européen de l’énergie et dans d’autres secteurs, ce qui s’est avéré absolument erroné et dangereux pour la sécurité et l’économie de l’Union européenne.»

La Pologne est devenue au cours des deux dernières années le point de départ d’une opération logistique massive de l’OTAN visant à injecter des armes multinationales et d’autres aides en Ukraine – une situation qui voit ce pays souvent négligé de la périphérie orientale de l’UE émerger comme le centre d’une force de sécurité régionale de premier plan. .

La Pologne a répondu à la guerre en Ukraine en renforçant son armée. Le gouvernement Droit et Justice s’est engagé à consacrer près de 4 % de son PIB à la défense en 2023. Ce chiffre dépasserait le ratio américain et dépasserait tous les autres pays de l’OTAN, dont l’Allemagne, le Canada et la France, dont chacun n’a pas encore atteint les objectifs de l’alliance. objectif de 2 % du PIB d’ici l’année prochaine.

Les nationalistes du parti Droit et Justice au pouvoir affirment que la Pologne, le cinquième pays le plus peuplé de l’Union européenne, est destinée à jouer un rôle plus important dans une ère de concurrence émergente entre grandes puissances dans laquelle la Russie et la Chine sont de plus en plus alignées contre l’Europe et les États-Unis. États.

Le parti était notoirement proche de l’ancien président Donald Trump, qui a ouvert la voie à une coordination accrue du secteur énergétique américain avec la Pologne lors d’une visite à Varsovie en 2017. Lors de ce voyage, M. Trump a également félicité le président polonais et pilier du parti Droit et Justice, Andrzej Duda. pour son leadership dans la promotion de la soi-disant « Initiative des Trois Mers ».

L’initiative vise depuis 2016 à promouvoir les infrastructures nord-sud en matière d’énergie, de transport et numérique parmi 12 pays européens à l’est de l’Allemagne.

M. Pawlowski a suggéré que l’avenir d’une telle cohésion régionale, et le rôle de leader de la Pologne au sein de celle-ci, constitue un courant sous-jacent fondamental du débat ici en amont des élections d’octobre.

« Je ne m’attends pas à ce que le résultat des élections, quel qu’il soit, change radicalement la position de la Pologne à l’égard de la guerre en Ukraine », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à soutenir l’Ukraine comme nous le faisons. Mais à plus long terme, le déroulement des élections pourrait affecter la sécurité régionale à l’avenir. Par exemple, [Civic Platform] n’est pas un grand fan de cette initiative des Trois Mers et de la coopération régionale. Ils pensent que cela prête à confusion et n’est pas bon pour l’UE, et veulent se concentrer uniquement sur la coopération au sein de l’UE.»

Les États-Unis et le scrutin

En ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Pologne et le vote imminent, a ajouté M. Pawlowski, le parti Droit et Justice est « absolument pro-américain ». Alors que [Civic Coalition] Ils ne sont pas anti-américains, ils sont fortement pro-allemands et soutiennent toujours la politique allemande.»

Après la défaite de M. Trump en 2020, l’inquiétude s’est accrue en Pologne quant à la possibilité que la nouvelle administration Biden adopte une attitude de confrontation face aux allégations de recul démocratique du gouvernement Droit et Justice. Mais le parti au pouvoir s’est aligné positivement sur M. Biden derrière l’Ukraine.

Il a également progressé avec Washington sur les accords énergétiques. Un récent rapport du Congressional Research Service a souligné que la Pologne, qui continue de dépendre du charbon pour plus des deux tiers de sa production d’électricité, a annoncé un accord avec la société américaine Westinghouse pour construire six réacteurs nucléaires d’ici le milieu des années 2040 – une décision qui s’inscrit dans le cadre de avec l’objectif du président Biden de réduire la consommation mondiale de combustibles fossiles pour lutter contre le changement climatique.

La Banque mondiale, quant à elle, a décrit l’économie polonaise actuelle comme « l’une des plus résilientes de l’UE ».

Mme Rybinska a déclaré au Washington Times que la stabilité économique en Pologne est le résultat des réformes imposées par le gouvernement Droit et Justice et que même si les élections d’octobre sont serrées, les Polonais voteront en fin de compte avec leur portefeuille.

« Quand on interroge les gens ici, ils disent qu’ils n’aiment peut-être pas la politique, mais que la vie est meilleure qu’elle ne l’était avant le droit et la justice », a-t-elle déclaré. « La Pologne possède une classe moyenne en plein essor. Les gens sont heureux et satisfaits. Il y a des projets d’infrastructures partout.