La Pologne s’apprête à construire un mur le long de la frontière avec la Russie pour empêcher les migrants d’entrer | Nouvelles du monde

La Pologne envisage de construire une barrière le long de sa frontière avec la Russie pour empêcher l’entrée de migrants africains et asiatiques qui, selon Varsovie, pourraient être utilisés dans une campagne de “guerre hybride”.

Avec des tensions exacerbées par la guerre en Ukraine, Pologne craint une répétition de la crise de 2021, lorsque des milliers de migrants africains et moyen-orientaux ont tenté de traverser la frontière avec Biélorussie.

À cette époque, Minsk a nié avoir organisé la situation en transportant par avion des personnes cherchant à entrer dans l’Union européenne, accusant plutôt Varsovie et Bruxelles d’avoir crise humanitaire qui a entraîné la mort de plusieurs personnes dans les forêts le long de la frontière.

Image:

Des migrants font la queue pour recevoir de la nourriture près de la frontière biélorusse-polonaise dans la région de Grodno en novembre dernier



Un haut responsable polonais, Krzysztof Sobolewski, secrétaire général du parti au pouvoir Droit et Justice, a déclaré qu’ils envisageaient de construire une barrière à la frontière avec la province de Kaliningrad, dans l’est de la Russie, similaire à celle qu’il a construite à la frontière biélorusse.

“Nous devrons renforcer nos forces sur cette section de la frontière et envisager également … la construction d’une frontière similaire

fortifications à celles que nous avons maintenant sur la section polono-biélorusse », a-t-il déclaré à Polskie Radio 1, le radiodiffuseur public.

“Tous les murs tombent”

Kaliningrad a ouvert son ciel aux vols en provenance du Moyen-Orient et d’Asie dans le but d’attirer davantage de compagnies aériennes et de touristes, selon les médias russes.

Dmitry Peskov, un porte-parole du Kremlin, a qualifié la construction de barrières de “bêtise”.

Il a déclaré lors d’un briefing à Moscou: “L’histoire prouve la stupidité des décisions de construire des murs à chaque fois, car au fil des années ou des décennies, tous les murs tombent.”

La Pologne a construit une barrière en acier de 5,5 m (18 pieds), équipée de détecteurs de mouvement et de caméras, s’étendant sur environ 116 miles (187 km) à la frontière biélorusse.

Les gardes-frontières polonais ont déclaré qu’ils choisiraient une entreprise pour construire la barrière de Kaliningrad d’ici la fin novembre.

Le système serait construit au cours des trois premiers trimestres de l’année prochaine et couvrirait environ 200 km de frontière, selon PAP, une agence de presse publique.

M. Sobolewski a déclaré que davantage de migrants de Kaliningrad devraient essayer de passer en Pologne “dans les prochains

semaines”.