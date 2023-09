La Pologne salue les armes sud-coréennes avant les exercices près de la Russie

Séoul a signé l’année dernière le plus grand contrat d’armement de son histoire avec Varsovie.

Le projet polonais de produire des armes sud-coréennes sur son sol progresse, a déclaré le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak. Les gens pourront apprécier leurs capacités lors d’un exercice conjoint près de la frontière russe en septembre, a-t-il ajouté.

Le plan de production a été évoqué jeudi lors d’une conférence de presse conjointe avec l’homologue sud-coréen de Blaszczak, Lee Jong-sup, après des entretiens entre les deux responsables. Varsovie a déjà acheté des armes à Séoul pour une valeur de plusieurs milliards de dollars. Les systèmes de fabrication en Pologne feront partie du « seconde phase » de coopération militaire entre les deux nations, a déclaré le ministre polonais.

La Pologne a acheté des chars coréens K2, des obusiers Thunder K9, des avions de combat d’entraînement et de combat FA-50 et des systèmes d’artillerie à fusée K239 Chunmoo. Certains exemplaires sont déjà arrivés et ont été présentés au public lors d’un défilé militaire à la mi-août, a indiqué le ministre polonais.

Les armes seront à nouveau exposées en septembre, lors du coup d’envoi d’un exercice militaire conjoint polono-coréen baptisé « Feu d’automne », a ajouté le responsable.

L’exercice aura lieu dans la ville d’Orzysz, à environ 60 km de l’enclave russe de Kaliningrad, et impliquera quelque 1 000 soldats et 70 pièces de matériel militaire, selon un aperçu donné en début de semaine par le commandement polonais. Une exposition statique présentant les équipements utilisés par l’armée, y compris ceux achetés à des pays étrangers, fera partie de l’événement.

Comme beaucoup d’autres États européens, la Pologne a épuisé une partie de ses stocks d’armes pour soutenir l’armée ukrainienne contre la Russie et achète du matériel de remplacement. La Corée du Sud, qui a refusé d’aider militairement Kiev, a néanmoins commercialisé ses produits auprès d’autres acheteurs sur le continent.

L’accord d’armement conclu avec Varsovie l’année dernière s’élève à 13,7 milliards de dollars et constitue le plus important jamais réalisé par la Corée du Sud. Les armes que la Pologne souhaite produire sur son sol dans le cadre de cet accord sont les chars K2 et les obusiers K9.

Pendant ce temps, plus tôt cette semaine, la Pologne et les États baltes ont exhorté l’allié de la Russie, la Biélorussie, à évincer les troupes de la société militaire privée Wagner Group, que Minsk a accepté d’héberger il y a deux mois.

Le président Alexandre Loukachenko a réagi jeudi en déclarant que ces pays devraient cesser de déployer des troupes étrangères sur leur sol. Sinon, leurs demandes semblent « déraisonnable et stupide » il a dit.