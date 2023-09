La Pologne « revient sur sa décision » de cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine à cause de naissains de céréales | Monde | Nouvelles

Le gouvernement polonais semble déjà faire marche arrière après que le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré en direct sur son Polsat News natal que son pays ne fournirait plus d’armes à l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

« Nous ne transférons plus d’armes vers l’Ukraine, car nous équipons désormais la Pologne d’armes plus modernes », a déclaré Morawiecki mercredi 20 septembre, soudain et quelque peu inattendu.

Cette décision fait suite à une querelle concernant l’interdiction imposée par la Pologne – ainsi que par la Hongrie et la Slovaquie – sur les importations de céréales ukrainiennes.

La déclaration de Morawiecki a suscité un certain nombre de réactions critiques, notamment de la part d’importantes personnalités politiques polonaises qui ont tenté d’adoucir ses propos directs.

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré le lendemain (21 septembre) qu’il pensait que les propos de Morawiecki avaient été mal interprétés, affirmant que les nouvelles armes seraient conservées, mais que les équipements plus anciens continueraient à être envoyés : « À mon avis, le Premier ministre voulait dire que nous nous ne transférerons pas en Ukraine les nouvelles armes que nous achetons actuellement dans le cadre de la modernisation de l’armée polonaise.»