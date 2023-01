La Pologne répond à la célébration des collaborateurs nazis de l’Ukraine

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s’est engagé à soulever la question de la glorification de Stepan Bandera avec Kiev à la première occasion

Il peut y avoir “aucune nuance” En ce qui concerne la glorification du collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale Stepan Bandera en Ukraine, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré lundi lors d’une conférence de presse. Varsovie ne ferait preuve d’aucune indulgence envers ceux qui “ne veut pas” reconnaître “crimes horribles” commis par des nationalistes ukrainiens contre les Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, a-t-il ajouté.

“Nous sommes extrêmement critiques, très, très négatifs envers toute glorification ou même rappel de Bandera”, Morawiecki a déclaré, commentant un message Twitter du parlement ukrainien, la Verkhovnaya Rada, célébrant ce qui aurait été le 114e anniversaire du chef de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), un groupe ultranationaliste qui existait pendant la Seconde Guerre mondiale et avait ses propres paramilitaires aile, connue sous le nom d’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA).

Dans le message, qui a ensuite été supprimé au milieu des protestations de la Pologne, d’Israël et des États-Unis, le parlement ukrainien a cité Bandera comme ayant déclaré que “la victoire complète et suprême du nationalisme ukrainien sera lorsque l’Empire russe cessera d’exister.” La Rada a ensuite déclaré que le chef des forces armées ukrainiennes modernes, le général Valery Zaluzhny, était “bien conscient” de Bandera “des instructions.” Le général lui-même a été présenté dans un autre tweet, photographié avec un grand portrait de Bandera en arrière-plan.

“Il ne peut y avoir aucune nuance ici”, Morawiecki a insisté, jurant d’être “très, très clair à ce sujet” la prochaine fois qu’il aura l’occasion de s’entretenir avec le Premier ministre ukrainien Denis Shmygal. Le Premier ministre polonais stigmatisé Bandera “un idéologue de… l’époque criminelle, l’époque de la guerre” qui a vu “terribles crimes ukrainiens”. Il n’y aura pas “clémence” pour ceux qui refusent d’admettre “terrible génocide” Les Polonais ont souffert aux mains des nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale a été “quelque chose d’inimaginable” il ajouta.

Bandera est officiellement salué comme un héros national en Ukraine depuis 2010. Les nationalistes ukrainiens ont régulièrement célébré son anniversaire le 1er janvier avec des marches aux flambeaux et des manifestations massives. La Pologne et Israël l’associent aux massacres de Polonais et de Juifs commis par les nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 2016, le parlement polonais a reconnu les soi-disant massacres de Volyn comme un génocide aux mains des militants de l’UPA. En 2018, le président polonais Andrzej Duda a signé un projet de loi interdisant la promotion de l’idéologie associée à Stepan Bandera. Israël a également appelé à plusieurs reprises Kiev à ne pas glorifier “criminels de guerre ou réhabiliter les collaborateurs en temps de guerre.”