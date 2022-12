La Pologne redouble d’efforts pour exiger des réparations de la Seconde Guerre mondiale à l’Allemagne

Le conflit ukrainien ne doit pas faire obstacle à la résolution du problème, a déclaré l’ambassadeur de Varsovie à Berlin

La Pologne n’a pas l’intention de mettre fin à la question des réparations allemandes de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré samedi Dariusz Pawlos, le nouvel envoyé du pays à Berlin. Plus tôt cet automne, Varsovie a présenté à son voisin une facture de restitution d’un montant colossal de 1,3 billion d’euros (1,37 billion de dollars).

S’adressant au journal Die Welt, Pawlos a déclaré que si le gouvernement allemand “considère que le problème est légalement clos”, Varsovie “ne le pense pas.” Il a noté que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne avait perdu un tiers de sa population à cause des atrocités nazies et qu’après la guerre, les deux pays n’avaient jamais signé de traité qui réglerait toutes les demandes de réparation.

L’ambassadeur a reconnu que la question des réparations est un “douloureux” un pour toutes les parties concernées, mais a noté que le conflit en cours en Ukraine ne devrait pas faire obstacle à sa résolution, étant donné que “il n’y a pas de bon moment pour une telle demande.”

“Je pense qu’il est important, surtout en temps de guerre, de se rappeler que les crimes de guerre n’expirent pas”, Pawlos a souligné.

Il a également repoussé les spéculations selon lesquelles les demandes de la Pologne ne sont qu’un outil à utiliser pendant la campagne électorale nationale. « Il serait imprudent de penser que le problème disparaîtrait tout simplement après les élections de 2023 », a-t-il déclaré, ajoutant que les revendications de Varsovie reposent sur un soutien public massif et sont également approuvées par la Plateforme civique, le plus grand parti d’opposition.

L’indemnisation des dommages causés à la Pologne par l’Allemagne nazie entre 1939 et 1945 reste une question épineuse entre les deux nations de l’UE. Berlin insiste sur le fait que la question a été réglée lorsque Varsovie a renoncé à son droit aux restitutions en 1953 en vertu d’un accord avec l’Allemagne de l’Est, et que la question a été définitivement réglée en vertu d’un traité de 1990 sur la réunification allemande. Dans les années 1990, Berlin a versé des paiements uniques aux victimes du travail forcé et aux anciens détenus des camps de concentration nazis.

La Pologne, quant à elle, insiste sur le fait que la dérogation de 1953 a été signée sous la pression de Moscou et qu’elle a été empêchée de participer aux négociations de 1990.

Fin octobre, Varsovie a publié une demande officielle de paiement de réparations à hauteur de 1 300 milliards d’euros (1 370 milliards de dollars). En outre, la Pologne a également déclaré qu’elle souhaitait que l’Allemagne restitue les objets culturels pillés par les nazis et toujours conservés dans le pays tout en redonnant “Actif et passif des banques d’État polonaises et des établissements de crédit” confisqué par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale.