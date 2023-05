La Pologne revient à l’utilisation de son nom historique pour Kaliningrad, la ville russe et la région administrative située à sa frontière.

Désormais, il sera désigné sur les cartes polonaises sous le nom de Krolewiec, sur la base de la recommandation de la commission gouvernementale pour les noms géographiques à l’étranger.

Le Kremlin a réagi avec colère : le porte-parole Dmitri Peskov l’a qualifié de « processus à la limite de la folie », allant au-delà de la russophobie.

La ville, anciennement connue sous le nom de Koenigsberg, a été cédée de l’Allemagne à l’Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, elle a été rebaptisée Kaliningrad, du nom de Mikhail Kalinin, l’un des dirigeants de la révolution bolchevique.

Les autorités polonaises soulignent que Kalinine était l’un des six responsables soviétiques qui ont ordonné l’exécution de plus de 21 000 prisonniers de guerre polonais à Katyn et ailleurs en 1940.

Ils ont dit que le nom actuel était artificiel, sans aucun lien avec la ville ou la région, mais le nom séculaire de Krolewiec faisait partie du patrimoine culturel de la Pologne.

La guerre dans l’Ukraine voisine a aggravé les tensions de longue date entre la Russie et la Pologne, un allié de Kiev qui fournit des armes à l’armée ukrainienne et fait pression pour un soutien international accru à l’Ukraine.

Récemment, la Pologne a été la cible de déclarations incendiaires d’hommes politiques russes et de certaines personnalités publiques.

L’ambassadeur de Russie en Pologne, Sergueï Andreev, a été convoqué mercredi au ministère polonais des Affaires étrangères suite à un incident survenu la semaine dernière dans la région de la mer Noire au cours duquel un avion de chasse russe a effectué des manœuvres dangereuses près d’un avion polonais qui patrouillait pour la frontière européenne et la garde côtière. , FRONTEX.

Le 9 mai, célébré comme le jour de la victoire en Russie, Andreev a été empêché par des militants ukrainiens et polonais de déposer une gerbe sur un monument à Varsovie aux soldats soviétiques tués en combattant les nazis.