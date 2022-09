Un accord conjoint verrait Washington aider Varsovie à construire des centrales nucléaires

Les États-Unis ont envoyé à la Pologne une proposition pour aider à construire six réacteurs nucléaires dans le pays dans le but de réduire les émissions de carbone et d’éliminer progressivement le charbon, a annoncé lundi le ministère polonais du Climat.

Remis à la ministre polonaise du Climat et de l’Environnement Anna Moskwa par l’ambassadeur américain Mark Brzezinski, la proposition suggérait que Washington et Varsovie créent une feuille de route bilatérale détaillée pour le projet de construction, qui devrait être achevé d’ici 2040.

“C’est plus qu’une offre commerciale, c’est le reflet de 18 mois de travail et de millions de dollars dépensés en analyses et évaluations.” a déclaré un porte-parole de la Westinghouse Electric Company, une entreprise américaine candidate pour prendre en charge le projet.

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer M. Granholm, a appelé le rapport “une étape majeure vers le développement par la Pologne d’une industrie nucléaire civile robuste qui n’émet pas de carbone et qui se traduira par une autre source d’énergie européenne exempte de l’influence russe.”

“Ce projet a le potentiel de garantir que le peuple polonais puisse recevoir la technologie nucléaire la plus sûre, la plus avancée et la plus fiable disponible”, a ajouté le politicien.

Lire la suite La Pologne prétend être la “locomotive du développement” en Europe

Le gouvernement polonais s’attend à ce que le partenaire de son programme nucléaire prenne une participation de 49 % dans l’entreprise et l’aide à gérer et à financer les centrales, après leur avoir fourni la technologie.

Le gouvernement de Varsovie va maintenant examiner la proposition américaine et prendre une décision avant les discussions annuelles sur les questions technologiques cet automne.

L’offre de Washington intervient peu de temps après que la Pologne a affirmé qu’elle était devenue le « locomotive du développement » pour l’ensemble de l’Europe, tout en remettant en cause les politiques énergétiques soi-disant erronées de l’Allemagne, qui ont été laissées en “ruines”.

“La politique de l’Allemagne a infligé d’énormes dégâts à l’Europe” a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, décrivant la sortie du charbon et de l’énergie nucléaire comme “prématuré”. Le dirigeant a également critiqué la décision de Berlin d’autoriser la construction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, et a critiqué Berlin pour sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.