La Pologne réclame 1,7 000 000 $ CA en réparations à l’Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale

Le principal politicien polonais a déclaré jeudi que le gouvernement demandera l’équivalent de quelque 1,3 billion de dollars canadiens en réparations à l’Allemagne pour l’invasion et l’occupation de son pays par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et justice, a annoncé cette affirmation lors de la publication d’un rapport tant attendu sur le coût pour le pays des années d’occupation allemande nazie alors qu’il marque 83 ans depuis le début de la guerre.

“Nous avons non seulement préparé le rapport, mais nous avons également pris la décision quant aux prochaines étapes”, a déclaré Kaczynski lors de la présentation du rapport.

“Nous nous tournerons vers l’Allemagne pour ouvrir des négociations sur les réparations”, a déclaré Kaczynski, ajoutant que ce sera “un chemin long et pas facile” mais “un jour apportera le succès”.

Il a insisté sur le fait que cette décision servirait “une véritable réconciliation polono-allemande” qui serait basée sur la “vérité”.

Il a affirmé que l’économie allemande est capable de payer la facture.

Le rapport a pris des années à préparer

L’Allemagne soutient qu’une compensation a été versée aux nations du bloc de l’Est dans les années qui ont suivi la guerre, tandis que les territoires que la Pologne a perdus à l’Est lorsque les frontières ont été redessinées ont été compensés par certaines des terres allemandes d’avant-guerre. Berlin appelle l’affaire close.

Le gouvernement polonais de droite affirme que la Pologne n’a pas été entièrement compensée par l’Allemagne voisine, qui est désormais l’un de ses principaux partenaires au sein de l’Union européenne.

“L’Allemagne n’a jamais vraiment rendu compte de ses crimes contre la Pologne”, a déclaré Kaczynski, affirmant que de nombreux Allemands ayant commis des crimes de guerre vivaient en toute impunité en Allemagne après la guerre.

La publication du rapport en trois volumes a été au centre des célébrations nationales de l’anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a commencé le 1er septembre 1939, avec le bombardement et l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie. Elle a été suivie de plus de cinq ans d’occupation brutale.

Le chef de l’équipe du rapport, le législateur Arkadiusz Mularczyk, a déclaré qu’il était impossible d’attribuer une valeur financière à la perte de quelque 5,2 millions de vies qu’il imputait à l’occupation allemande.

Il a énuméré les pertes subies par les infrastructures, l’industrie, l’agriculture, la culture, les déportations vers l’Allemagne pour travail forcé et les efforts pour transformer les enfants polonais en Allemands.

L’Allemagne affirme que l’affaire est déjà réglée

En Allemagne, le responsable du gouvernement pour la coopération germano-polonaise, Dietmar Nietan, a déclaré dans un communiqué que le 1er septembre “reste un jour de culpabilité et de honte pour l’Allemagne qui nous rappelle à maintes reprises de ne pas oublier les crimes perpétrés par l’Allemagne. ” qui sont le “chapitre le plus sombre de notre histoire” et affectent encore les relations bilatérales.

La réconciliation proposée par les Polonais est “la base sur laquelle nous pouvons envisager ensemble l’avenir dans une Europe unie”, a déclaré Nietan.

Le gouvernement polonais rejette une déclaration de 1953 des dirigeants alors communistes du pays, sous la pression de l’Union soviétique, acceptant de ne plus revendiquer l’Allemagne.

Un député de l’opposition polonaise, Grzegorz Schetyna, a déclaré que le rapport n’est qu’un “jeu de politique intérieure” et insiste sur le fait que la Pologne doit établir de bonnes relations avec Berlin.