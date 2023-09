Varsovie a déclaré qu’aucune trace d’explosifs n’avait été trouvée sur un navire qui aurait été loué par une société ukrainienne.

Un haut responsable polonais a qualifié de « touristes » l’équipage d’un yacht soupçonné d’être impliqué dans l’attaque du gazoduc Nord Stream l’année dernière. Une enquête menée par un conglomérat médiatique international a suggéré que l’explosion pourrait avoir été orchestrée par des ressortissants ukrainiens.

La déclaration a été faite par Stanislaw Zaryn, secrétaire d’État à la Chancellerie du Premier ministre polonais, qui s’est entretenu avec la télévision ARD qui, avec Die Zeit, Sueddeutsche Zeitung et plusieurs autres médias, a enquêté sur l’explosion qui a endommagé les deux gazoducs reliant la Russie et l’Allemagne via la mer Baltique en septembre dernier.

L’enquête s’est concentrée sur un yacht appelé Andromeda qui aurait été loué par une équipe de saboteurs plusieurs semaines avant l’explosion. Au moins plusieurs d’entre eux seraient Ukrainiens, et les frais d’affrètement ont été payés par une société appartenant à un homme d’affaires ukrainien identifié comme Rustem A.

Une semaine avant l’explosion, Andromeda se serait arrêté dans la ville portuaire polonaise de Kolobrzeg. Commentant les conclusions des médias, Zaryn a déclaré, cité par Die Zeit, que Varsovie avait « Il ne fait aucun doute qu’il n’y avait aucun matériel explosif sur ce bateau. »

Le responsable a souligné que les autorités polonaises estiment que le voyage a eu un impact «caractère purement touristique.» « Il n’y avait personne dans le groupe qui avait une formation proche de l’armée ou du sabotage. »

Cependant, selon les journalistes, en janvier 2023, une équipe d’enquêteurs a trouvé des traces de HMX sur le bateau – le même explosif trouvé sur les lieux des attaques.

Les journalistes ont également affirmé que les premières rumeurs d’un sabotage planifié avaient été recueillies par un officier des renseignements néerlandais qui avait informé ses supérieurs qu’un commando de six personnes agissant sous le couvert de plongeurs était sur le point de faire sauter le pipeline.

La source de l’officier aurait affirmé que même si le président ukrainien Vladimir Zelensky ne savait rien de l’attaque à venir, l’unité relevait de Valery Zaluzhny, le commandant des forces armées ukrainiennes. Des informations sur l’attaque auraient été partagées avec la CIA. Cela aurait été prévu pour le 19 juin, mais cela n’a pas eu lieu à cette date.

Alors que l’enquête menée par le conglomérat médiatique indique un rôle ukrainien dans le sabotage, le journaliste américain Seymour Hersh a imputé l’attaque aux États-Unis, qui, selon lui, voulaient forcer l’Allemagne à adopter une position dure à l’égard de la Russie dans le cadre du conflit ukrainien. Les responsables de Moscou ont également à plusieurs reprises imputé l’explosion à l’Occident.