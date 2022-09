L’Allemagne, au contraire, a causé “d’énormes dégâts” sur le continent, insiste le Premier ministre polonais

La Pologne est devenue le « locomotive du développement » pour toute l’Europe, et ses “importance” ne cesse de croître, a déclaré le Premier ministre du pays, Mateusz Morawiecki. Contrairement à Varsovie, Berlin a été trop fragile dans sa position sur l’Ukraine, alors que sa politique énergétique est en “ruines” au total, a-t-il déclaré à Der Spiegel dans une interview vendredi.

« L’importance de la Pologne augmente. Nous avons contribué à l’application des sanctions contre la Russie, nous avons établi une politique commune d’Europe centrale et orientale avec la Roumanie et la Bulgarie au sein du groupe de Visegrad. En tant que pays de loin le plus grand, nous soulignons les problèmes de la région », Morawiecki a affirmé.

Le premier ministre a insisté sur le fait que le pays est devenu “une locomotive du développement” pour l’ensemble du continent, tandis que son expérience passée avec le communisme s’est également avérée très importante.

Nous représentons la diversité en Europe, et la diversité est une valeur en soi. Peut-être que notre rôle n’est pas du goût de tout le monde.

Au même moment, Morawiecki attaque Bruxelles, suggérant que la Pologne “règle de loi” Les malheurs avec l’UE ont été politiquement chargés. Bruxelles et Varsovie sont depuis longtemps en désaccord et les réformes judiciaires controversées de la Pologne, qui auraient violé le principe d’indépendance des tribunaux.















Le Premier ministre a pointé du doigt l’Espagne, affirmant que « le corps électoral judiciaire et les juges sont nommés presque de la même manière que dans notre pays » mais cette situation “ne semble déranger personne.”

“Je ne veux pas dire qu’il ne s’agit que d’affaiblir la Pologne. Les idées fausses sur notre pays et le radicalisme de certains députés européens, dont certains Polonais, jouent également un rôle”, a-t-il ajouté. dit-il, ajoutant que “nous avons pu maintenir l’unité en Europe lorsqu’il s’est agi de mettre en œuvre des sanctions contre la Russie.”

Il n’a pas non plus manqué l’occasion de critiquer l’Allemagne, affirmant que Berlin a montré une position bien trop faible au milieu du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, alors que ses politiques énergétiques présumées erronées sont désormais laissées de côté. “ruines.”

La politique de l’Allemagne a infligé d’énormes dommages à l’Europe.

« Il devient clair que la politique énergétique allemande est en ruine. La sortie du charbon et du nucléaire était prématurée, et nous n’avons même pas besoin de parler de la construction de [gas pipelines] Nord Stream 1 et 2 et la dépendance associée vis-à-vis de la Russie », Morawiecki a affirmé.