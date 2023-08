La Pologne présente sa puissance militaire lors d’un défilé alors que la guerre fait rage dans l’Ukraine voisine

VARSOVIE, Pologne (AP) – La Pologne, membre de l’OTAN, a présenté ses armes et ses systèmes de défense à la pointe de la technologie lors d’un défilé militaire massif mardi, alors que la guerre fait rage dans l’Ukraine voisine et avant les élections législatives dans deux mois.

Le président Andrzej Duda, commandant en chef des forces armées, a déclaré dans son discours d’ouverture que la protection de la frontière orientale de la Pologne est un élément clé de la politique de l’État. Il a également noté que la Pologne soutenait l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe de près de 18 mois.

« La défense de notre frontière orientale, la frontière de l’Union européenne et de l’OTAN est aujourd’hui un élément clé de l’intérêt de l’Etat polonais », a déclaré Duda.

Des foules agitant des drapeaux nationaux blancs et rouges se sont rassemblées à des températures torrides atteignant 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit) pour voir des chars Abrams fabriqués aux États-Unis, des systèmes d’artillerie mobiles HIMARS et des systèmes de missiles Patriot. Des chasseurs F-16, des chasseurs sud-coréens FA-50 et des obusiers K9 étaient également exposés. Un F-35 de l’US Air Force a rugi au-dessus de nos têtes, signe que la Pologne achetait également ces avions de chasse avancés.

Des équipements de fabrication polonaise, notamment des obusiers à chenilles Krab et des transporteurs blindés Rosomak, ont également été présentés.

Quelque 2 000 soldats, 200 véhicules et près de 100 avions y ont participé. Les forces armées polonaises comptent plus de 175 000 soldats, contre quelque 100 000 il y a huit ans, a déclaré Duda.

Depuis que la Russie a commencé son invasion de l’Ukraine en février 2022, le gouvernement conservateur polonais s’est concentré sur le renforcement des forces armées et a dépensé plus de 16 milliards de dollars en chars, systèmes d’interception de missiles et avions de chasse, dont beaucoup ont été achetés aux États-Unis et à la Corée du Sud.

Duda a déclaré que le budget de la défense de la Pologne cette année atteindrait un record de 137 milliards de zlotys (34 milliards de dollars), soit environ 4% du produit intérieur brut, la proportion la plus élevée de toute l’OTAN.

« Le but de cette énorme modernisation est d’équiper les forces armées polonaises et de créer un système de défense tel que personne n’ose jamais nous attaquer, que les soldats polonais n’auront jamais besoin de se battre », a déclaré Duda.

Répondant aux critiques selon lesquelles la Pologne, une nation d’environ 37 millions d’habitants, contractait d’énormes emprunts pour effectuer les achats, Duda a déclaré: « Nous ne pouvons pas nous permettre de rester inactifs, c’est pourquoi nous renforçons nos forces armées ici et maintenant. »

La Pologne borde à l’est la ville russe de Kaliningrad ; avec la Lituanie, un autre membre de l’OTAN ; avec le principal allié de la Russie, la Biélorussie, et avec l’Ukraine.

Le défilé a eu lieu dans la capitale polonaise, qui a été largement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, à l’occasion de l’anniversaire de la bataille de Varsovie en 1920, au cours de laquelle les troupes polonaises ont vaincu les forces bolcheviques avançant vers l’Europe.

Les mises à niveau militaires ont renforcé les capacités de défense de la Pologne et certains articles ont remplacé les équipements de fabrication soviétique et russe que la Pologne a donnés à l’Ukraine.

La Pologne construit l’une des armées les plus puissantes d’Europe pour renforcer la dissuasion contre les agresseurs potentiels et a augmenté le nombre de soldats à quelque 10 000 le long de sa frontière avec la Biélorussie, où elle a également construit un mur pour empêcher les migrants d’arriver de cette direction.

Montrer sa puissance militaire est également un moyen pour le gouvernement polonais d’attirer le soutien des électeurs avant les élections du 15 octobre, au cours desquelles le parti populiste au pouvoir Droit et Justice cherchera à remporter un troisième mandat sans précédent.

Monika Scislowska, Associated Press