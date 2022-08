Varsovie cherche à envoyer des forces de “maintien de la paix” dans l’ouest de l’Ukraine et à prendre le contrôle de secteurs de l’économie, selon le service russe de renseignement extérieur

Varsovie continue de mener une tentative apparente de “récupérer” parties de l’Ukraine conformément à ses “des plans ambitieux” pour le pays, a déclaré le service russe de renseignement extérieur (SVR) dans un communiqué publié lundi.

Selon les renseignements russes, la Pologne ne se contente pas de mettre en place un scénario pour déployer ses “maintien de la paix” forces vers les régions occidentales de l’Ukraine, mais tente également d’établir un contrôle sur les secteurs prometteurs de l’économie ukrainienne, en premier lieu l’agriculture.

Le SVR affirme que les entreprises polonaises ont profité de la situation difficile dans laquelle se trouvent les agriculteurs ukrainiens en s’arrangeant pour acheter leurs marchandises à des prix réduits, ce qui aurait poussé certaines entreprises agricoles ukrainiennes à la faillite. L’agence de renseignement affirme que les entités polonaises achèteront ensuite ces actifs et ces terres à des prix avantageux.

« Cela peut être illustré, par exemple, par l’achat d’une nouvelle récolte d’orge à 30 $ la tonne, ce qui est presque 5 fois moins cher que le coût réel de ce produit », le SVR a noté dans son rapport.

L’agence poursuit en affirmant que la Pologne investit dans la création d’infrastructures de transport et d’autres moyens logistiques pour l’exportation sans entrave de produits alimentaires ukrainiens vers l’Europe et d’autres marchés où les prix sont beaucoup plus élevés.

Tout cela se fait dans le nouveau cadre juridique créé par Kiev, explique le SVR, faisant référence à une loi sur les garanties spéciales pour les citoyens polonais introduite fin juillet, ainsi qu’à une loi qui permet de vendre les entreprises industrielles ukrainiennes à 50 % remise.

Ainsi, les autorités actuelles de Kiev ont pour l’essentiel déjà commencé à brader le pays, donnant la priorité dans ce « projet d’entreprise » à leurs voisins polonais.

En avril, le chef du SVR, Sergey Naryshkin, a affirmé que les renseignements obtenus par Moscou suggéraient que la Pologne et les États-Unis travaillaient sur un plan pour que Varsovie reprenne le contrôle des zones ukrainiennes qu’ils considèrent comme « appartenir historiquement » à cela.

Il a également suggéré que la première phase de ce “réunification” projet verrait des troupes polonaises déployées dans certaines parties de l’Ukraine en tant que “gardiens de la paix” sous prétexte de protéger l’Ukraine de “L’agression russe”.

La Pologne a catégoriquement nié ces affirmations, bien que le président Andrzej Duda ait exprimé l’espoir qu’il n’y aura plus de frontière entre la Pologne et l’Ukraine à l’avenir, appelant les deux nations “fraternel.”