La Pologne serait prête à abandonner son veto au programme de récupération du coronavirus de 1,8 billion d’euros de l’UE si les dirigeants de l’UE approuvaient une déclaration explicative sur l’accès au budget et le respect de l’état de droit, a déclaré jeudi le Premier ministre polonais Jaroslaw Gowin.

Les commentaires de Gowin font suite à une réunion avec plusieurs hauts responsables de la Commission européenne à Bruxelles, au cours de laquelle, le chef du parti de la coalition de l’accord polonais a déclaré qu’un veto au cadre financier pluriannuel des blocs pour 2021-2027 et à l’UE de la prochaine génération nuirait à la Pologne et à l’autre Les États membres de l’UE financièrement, a rapporté Reuters.

«Nous savons tous qu’en cas de veto polonais ou hongrois, il y aurait un budget provisoire qui, contrairement à certaines voix dans le débat public polonais, ne serait pas bon pour la Pologne et pas bon pour tous les 26 autres États membres», Gowin m’a dit.

Il a ajouté qu’il serait dans l’intérêt du bloc de trouver un compromis, qui pourrait être atteint si les dirigeants de l’UE adoptaient une «déclaration contraignante» qui interpréterait la clause de l’état de droit.

«La déclaration interprétative pourrait être… une déclaration claire du Conseil européen selon laquelle la règle de conditionnalité ne serait pas utilisée pour exercer une pression injustifiée sur des États membres individuels dans des domaines autres que l’utilisation appropriée des fonds européens», a ajouté Gowin.

Il a souligné que si la Pologne pourrait faire face l’année prochaine sans les fonds provisoires, il ne serait d’aucune utilité de le faire sans les fonds européens, car ils sont déjà disponibles et «il y a encore place pour un accord».

La semaine dernière, lors d’une conférence de presse conjointe à Budapest, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et son homologue polonais, Mateusz Morawiecki, ont déclaré aux journalistes qu’ils n’accepteraient qu’un budget de l’UE qui profite aux deux pays, et qu’ils attendaient de nouvelles propositions de la Présidence allemande du Conseil de l’UE.

Entre-temps, Bruxelles envisage des moyens de contourner la Hongrie et la Pologne dans la création du fonds de récupération des coronavirus du bloc, dans le but de faire pression sur les deux pays pour qu’ils abandonnent leur veto.

Selon les informations fournies par des responsables de l’UE au Financial Times, l’UE25 pourrait procéder à la mise en place d’un fonds de redressement en cas de pandémie de 750 milliards d’euros l’année prochaine pour servir de «pont» jusqu’à ce que la Hongrie et la Pologne reviennent sur leur décision sur les 1,8 billion d’euros globaux du bloc. budget et paquet de récupération.

Les dirigeants de l’UE devraient se rencontrer la semaine prochaine à Bruxelles pour discuter d’une série de questions, notamment la position de Budapest et de Varsovie, les négociations commerciales post-Brexit, les activités de la Turquie en Méditerranée orientale et la réponse de l’Union à la pandémie de coronavirus.

«S’il n’y a pas d’accord avec la Pologne et la Hongrie au niveau des dirigeants la semaine prochaine, et que les choses ne semblent pas bouger, les 25 autres États membres devront envisager d’autres options, a déclaré un diplomate européen au FT.

« Personne ne veut emprunter cette voie, mais ils risquent de ne pas avoir le choix si la Pologne et la Hongrie ne bougent pas », a ajouté le diplomate.

Contrairement à la position compromettante de Gowin, qui ne sait toujours pas si elle reflète la position de négociation de Morawiecki, la Hongrie a clairement indiqué aujourd’hui qu’elle ne reculerait pas dans les négociations budgétaires. Vendredi, le Premier ministre du pays, Orban, a déclaré que tout compromis «ne fonctionnera pas» et que Budapest «insiste» pour que les questions de financement et d’État de droit soient séparées.