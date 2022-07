La Pologne possède certaines des lois sur l’avortement les plus strictes d’Europe. La famille d’Izabela Sajbor affirme que ces lois sont responsables de sa mort

“J’espère que je n’aurai pas de septicémie parce qu’alors je ne quitterai pas cet endroit”, a écrit la trentenaire dans une série de SMS désemparés à sa mère, à peine 12 heures avant sa mort.

Izabela avait été admise à l’hôpital après avoir accouché prématurément alors qu’elle était enceinte de 22 semaines.

Quelques semaines auparavant, on lui avait dit que son bébé à naître était atteint du syndrome d’Edwards, une maladie génétique rare. La plupart des personnes diagnostiquées avec la maladie mourront avant leur naissance; son médecin lui a dit de se préparer à ce résultat.

Izabela avait le cœur brisé, a déclaré sa belle-sœur Barbara Skrobol à CNN. Elle avait très envie du bébé, un frère pour sa fille de 9 ans.

Mais après le diagnostic d’anomalie fœtale, Izabela a demandé un avortement pour des raisons médicales.

“Ils sont allés chez les médecins en Pologne et ont demandé s’ils pouvaient interrompre la grossesse, a déclaré Skrobol. “Ils ont dit” non “. Puis, alors qu’elle cherchait à voyager à l’étranger, ses eaux se sont brisées.

De son lit d’hôpital à Pszczyna, dans le sud de la Pologne, Izabela a expliqué à sa mère que les médecins attendaient que le cœur du fœtus arrête de battre avant de pouvoir l’opérer par césarienne pour tenter d’éviter une septicémie – une maladie potentiellement mortelle causée par la réponse de l’organisme à une infection.

“Ma vie est en danger”, a-t-elle déclaré dans un SMS.

“Les médecins ne peuvent pas aider tant que le fœtus est vivant grâce à la loi anti-avortement”, écrit-elle. “Une femme est comme un incubateur.”

Lorsqu’un scanner a montré que le fœtus était mort, Izabela a été emmenée en salle d’opération. Mais sur son chemin, Izabela a fait un arrêt cardiaque et est décédée, selon l’avocat de sa famille.

Mais aucune cause officielle de décès n’a été publiée. Et on ne sait pas pourquoi les médecins d’Izabela n’ont pas pratiqué d’avortement.

Sa famille dit qu’Izabela est la première victime du dernier durcissement des lois polonaises sur l’avortement, déjà parmi les plus restrictives d’Europe.

Pendant près de trois décennies, l’avortement dans ce pays à prédominance catholique n’était autorisé que dans trois circonstances : si la grossesse était le résultat d’un viol ou d’un inceste, si la vie de la mère était en danger ou en cas d’anomalies fœtales.

Mais lorsque le parti conservateur Droit et justice (PiS) est arrivé au pouvoir en 2015, il s’est engagé à durcir encore la loi, affirmant qu’il supprimerait l’exception d’anomalie fœtale, le cas le plus fréquemment utilisé pour l’avortement légal, qui représentait 98% des tous les avortements légaux connus pratiqués en Pologne en 2019, selon les données du ministère polonais de la Santé.

L’opposition parlementaire a empêché le parti de modifier la loi. Mais en octobre 2020, le Tribunal constitutionnel polonais – la plus haute juridiction du pays – a jugé qu’il était inconstitutionnel pour les femmes d’interrompre une grossesse en cas d’anomalies fœtales, affirmant que l’exception constituait des “pratiques eugéniques”.

Moins d’un an après cette décision, Izabela était morte.

Une enquête pénale préliminaire a depuis été ouverte par le parquet régional de Katowice.

Le président polonais, Andrzej Duda, a pesé sur le cas d’Izabela lors d’une conférence de presse l’année dernière, demandant pourquoi un avortement n’a pas été pratiqué et pourquoi sa vie n’a pas été sauvée.

“Les médecins de l’hôpital n’ont pas pratiqué l’avortement, vous devez donc répondre pourquoi cela s’est produit et pourquoi la vie de la femme n’a pas été sauvée”, a déclaré Duda.

L’hôpital du comté de Pszczyna nie toute faute professionnelle. Il ne discuterait plus de détails sur l’affaire avec CNN.

Dans une déclaration sur son site Internet, publiée en novembre, l’hôpital a écrit que les médecins impliqués dans l’affaire avaient été suspendus pendant que l’enquête se poursuivait.

L’hôpital a déclaré: “Les médecins et les sages-femmes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir et ont mené un combat acharné pour la patiente et son enfant.”

L’hôpital a déclaré qu’il partageait la douleur de toutes les personnes touchées par la mort d’Izabela, en particulier sa famille.

“Il convient (…) de souligner que (…) toutes les décisions médicales ont été prises en tenant compte des dispositions légales et des normes de conduite en vigueur en Pologne”, a déclaré l’hôpital.

Le gouvernement polonais a défendu la loi dans une déclaration à CNN disant : “L’interruption de grossesse reste légale là où la vie d’une femme est en danger”.

“C’est vraiment difficile d’être une femme en Pologne”

La Pologne et Malte sont les seuls États membres de l’Union européenne qui maintiennent des lois très restrictives sur l’avortement.

Nikodem Bernaciak, analyste juridique à l’Ordo Iuris Institute for Legal Culture, un groupe de pression anti-avortement conservateur, a déclaré à CNN que la loi visait à faire respecter la constitution.

“Une cour constitutionnelle a décidé que chaque vie humaine signifie aussi la vie avant la naissance”, a déclaré Bernaciak.

Mais les militants des droits reproductifs affirment que les lois polonaises de plus en plus strictes sur l’avortement ont mis des femmes comme Izabela en danger.

La militante et doula Justyna Wydrzynska, du réseau pour le droit à l’avortement, Aborcyjny Dream Team (ADT) risque trois ans de prison pour avoir envoyé des pilules abortives à une femme enceinte qui a déclaré être victime de violence domestique. Wydrzynska admet avoir aidé la femme mais a plaidé non coupable et doit être jugée en juillet.

“C’est ainsi que fonctionne le patriarcat ici, en supprimant les droits reproductifs”, a déclaré Wydrzynska à CNN. “C’est vraiment difficile d’être une femme en Pologne.”

Il est légal en Pologne de s’auto-administrer des pilules abortives, mais pas d’aider les autres.

Wydrzynska a déclaré que les femmes en Pologne faisaient l’objet d’attaques sans précédent. Les femmes qui envisagent l’avortement hésitent désormais à demander conseil aux médecins, a-t-elle déclaré, expliquant qu’elles s’adressaient plutôt à des militants comme elle pour obtenir de l’aide.

“Il est effrayant que la responsabilité de ces personnes nous incombe”, a-t-elle déclaré. “Ils n’ont pas le soutien psychologique.”

Certains des appels les plus difficiles auxquels elle a dû répondre proviennent de femmes comme Izabela qui ont subi des tests montrant des anomalies fœtales et qui savent qu’elles doivent continuer à porter un fœtus dont elles savent qu’il ne survivra pas à la naissance.

“Il est parfois difficile pour nous d’écouter cela”, a-t-elle déclaré. “Ils doivent quitter le pays comme une sorte de criminel, et ils doivent chercher de l’aide ailleurs.”

L’année dernière, ADT et Avortements sans frontières ont aidé 1 540 femmes polonaises à se rendre à l’étranger pour avorter, selon Wydrzynska.

Le Dr Magdalena Dutsch, de l’Institut pour la santé des femmes de Varsovie, a déclaré que la loi pénalisait les plus pauvres de Pologne, notant le fardeau financier pour les femmes qui choisissent de voyager à l’extérieur du pays pour avorter.

“C’est une énorme inégalité parce que tout le monde n’a pas l’argent pour aller en Slovaquie pour se faire avorter et en tant que médecin, je suis censée aider tout le monde de la même manière, donc ça fait encore plus mal”, a-t-elle déclaré.

Même à l’intérieur de la Pologne, Dutsch dit que la loi équivaut à une “loterie de localisation” pour les femmes dont les grossesses pourraient mettre leur vie en danger.

“Si vous vivez à Varsovie et que vous pouvez venir dans cet hôpital où nous sommes ouverts et que nous en parlons … nous avons peut-être une interprétation un peu différente de la loi et nous n’avons pas peur”, a-t-elle déclaré.

Mais la loi a déjà eu un effet dissuasif, a-t-elle déclaré.

Les activistes disent que les femmes sont souvent réticentes à demander de l’aide et que certains médecins s’inquiètent des conséquences d’un avortement s’ils sont perçus comme étant trop rapides pour proposer un avortement, même dans des situations où la vie de la mère est en danger – comme dans le cas d’Izabela .

Dutsch a déclaré à CNN qu’elle ne comprenait pas la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe contre Wade. Pour elle, la décision d’avorter est un droit fondamental.

“Cela me choque que cette liberté de choix soit retirée aux femmes”, dit-elle, même aux États-Unis, qu’elle considérait comme le pays de la “liberté”.