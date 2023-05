La Pologne perd des milliards à cause de l’interdiction du pétrole russe – FT – RT World News

Forcée de rechercher des sources plus chères, la compagnie pétrolière publique de Varsovie perd 27 millions de dollars chaque jour

La société pétrolière d’État polonaise PKN Orlen perd 27 millions de dollars par jour en raison de la différence de prix entre le pétrole russe bon marché et les sources plus chères, a déclaré dimanche son PDG au Financial Times. Malgré l’interdiction de Varsovie sur le brut russe qui nuit à ses coffres, la société souhaite que des sanctions encore plus strictes soient appliquées.

La Pologne s’est engagée en mars dernier à cesser d’importer du pétrole russe d’ici la fin de 2022. Pour PKN Orlen, cela signifie que le pétrole qu’elle achète coûte désormais 30 dollars de plus par baril qu’auparavant, a déclaré le PDG Daniel Obajtek au journal.

« Je n’appellerais pas ça une perte » il a insisté. « Il s’agit d’un coût de marché qui s’applique à toutes les entreprises qui n’importent pas de pétrole de Russie. »

Alors que l’UE a interdit les importations de pétrole par voie maritime en provenance de Russie, elle a jusqu’à présent exempté le pétrole brut russe transporté le long de l’oléoduc Druzhba – qui relie le cœur de la Russie à l’Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, l’Autriche et l’Allemagne.















La Pologne a été l’un des plus ardents partisans d’une interdiction de l’énergie russe à l’échelle de l’UE, mais PKN Orlen a continué d’acheter du pétrole russe pour la consommation intérieure via la ligne Druzhba, allant jusqu’à poursuivre l’opérateur russe du pipeline – Tatneft – en mars lorsque le flux s’est arrêté pour cause de non-paiement.

La société a rompu son contrat avec Tatneft le mois dernier, mais continue de traiter le pétrole russe dans sa raffinerie en République tchèque.

« Le remplacement complet du pétrole russe nécessite une amélioration de la logistique d’approvisionnement en pétrole, sur laquelle nous travaillons avec le gouvernement tchèque », Obajtek a proposé au Financial Times une explication.

Obajtek a condamné l’Allemagne pour avoir acheté du pétrole kazakh via la ligne Druzhba, déclarant que « La partie allemande devrait mieux repenser la moralité de ce qu’elle fait. » Il a poursuivi en affirmant que la Russie utilise des intermédiaires pour vendre des produits pétrochimiques raffinés en Europe malgré les sanctions.

« Pour résumer, » il a dit. « Je pense que les sanctions devraient être plus sévères. »

Obajtek a un intérêt financier à critiquer l’utilisation par l’Allemagne d’un oléoduc russe pour importer du pétrole kazakh. Il a expliqué que son entreprise est « très intéressé par le marché allemand, » et envisage de vendre du pétrole au pays « une sorte d’alternative de diversification. »