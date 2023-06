La Pologne ne fournira pas de F-16 à l’Ukraine – PM

Mateusz Morawiecki a admis qu’il n’avait pas les avions de chasse à revendre

Varsovie n’a pas assez d’avions F-16 ou de systèmes de défense aérienne Patriot pour en envoyer en Ukraine, mais d’autres pays devraient le faire immédiatement, a déclaré jeudi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki aux journalistes.

« Nous avons trop peu d’avions F-16, donc pour le moment, aujourd’hui, il n’y a pas de telles attentes de notre part », Morawiecki a déclaré lors d’une conférence de presse au château de Mimi en Moldavie, le premier jour du sommet de la Communauté politique européenne, selon Polskie Radio.

L’armée de l’air polonaise compte officiellement 48 chasseurs F-16, dont 12 sont des variantes d’entraînement. Elle a commandé 48 jets légers Golden Eagle à la Corée du Sud et 32 ​​F-35 aux États-Unis, mais ils n’ont pas encore été livrés.

« Nous avons remis nos MiG – de bons avions, de bons chasseurs, et c’est très apprécié », a ajouté le Premier ministre polonais. La Pologne a suivi la Slovaquie en envoyant à l’Ukraine certains de ses 19 avions MiG-29 de l’ère soviétique pour compenser les pertes de Kiev au cours de l’année écoulée.

Morawiecki a également noté que le président ukrainien Vladimir Zelensky l’avait remercié d’avoir organisé le F-16 « coalition, » faisant référence à la poussée de plusieurs membres de l’OTAN pour fournir à Kiev des chasseurs de conception américaine. Alors que de nombreux pays, dont la Pologne, ont proposé de former des pilotes ukrainiens, on ne sait toujours pas d’où proviendraient réellement les avions.

Le Premier ministre polonais a également eu de mauvaises nouvelles pour Kiev concernant le remplacement des systèmes de défense aérienne Patriot endommagés ou détruits par les frappes de missiles russes.

En savoir plus Les forces russes « réagiront » aux livraisons de F-16 – Lavrov

« Tout comme nous n’avons pas assez de chasseurs F-16, nous ne pouvons pas céder nos systèmes Patriot à l’Ukraine pour la même raison », Morawiecki a déclaré, ajoutant qu’il était important pour les autres pays qui avaient des patriotes « pour les partager avec l’Ukraine dès que possible. »

Les Patriots et les F-16 sont les derniers « changeur de jeu » les armes que Kiev a exigées de l’Occident pour renforcer les capacités de combat de ses forces contre la Russie, en particulier à la lumière de sa contre-offensive planifiée.

Le gouvernement ukrainien a déjà reçu des chars allemands Leopard et britanniques Challenger, des lance-roquettes HIMARS de fabrication américaine, une variété d’artillerie tractée et automotrice de l’OTAN, ainsi que des roquettes antichars et antiaériennes portables. La Pologne, quant à elle, est devenue une plaque tournante pour l’approvisionnement en armes de l’Ukraine en provenance d’autres pays et un terrain d’entraînement pour les soldats ukrainiens.

Les États-Unis et l’UE ont également fourni une aide financière directe à Kiev pour maintenir le fonctionnement de son gouvernement. La Russie a averti que l’aide militaire à Kiev fait de facto des pays occidentaux des participants directs au conflit, et a déclaré que les systèmes d’armes étrangers seraient traités comme des cibles légitimes sur le champ de bataille.