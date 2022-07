La Pologne ne cherche pas à se venger de l’Ukraine – président – RT World News

Andrzej Duda a admis que le massacre des Polonais par les nationalistes ukrainiens dans les années 1940 reste un “sujet difficile” pour les deux nations

La Pologne ne cherche pas à se venger de l’Ukraine pour le massacre de Polonais dans les années 1940, a déclaré lundi le président Andrzej Duda lors de la cérémonie annuelle de commémoration des victimes du massacre de Volhynie à Varsovie.

Les massacres brutaux ont été perpétrés par l’armée insurrectionnelle ukrainienne, l’aile militante de l’Organisation des nationalistes ukrainiens de Stepan Bandera, en Galice orientale, qui a été incorporée à la République socialiste soviétique d’Ukraine après la Seconde Guerre mondiale.

Le pire jour des massacres s’est produit le 11 juillet 1943 et a été surnommé «Dimanche sanglant». Il a été choisi comme jour de commémoration des massacres en 2016.

« La vérité doit être clairement et fortement exprimée. Ce n'était pas et ce n'est pas une question de vengeance, pas de représailles, et il n'y a pas de meilleure preuve de cela que la période que nous traversons maintenant », Duda a déclaré, faisant référence à l'assistance et au soutien que son pays a fournis aux Ukrainiens dans le cadre de l'offensive militaire russe dans leur pays.













L’histoire démontre que toute vengeance entraîne toujours une autre vengeance, a déclaré Duda, ajoutant que ni Varsovie ni Kiev ne bénéficieraient d’une confrontation.

« Vous savez où sera le plus grand bénéficiaire. Celui qui essaie de prendre la liberté et la terre à l’Ukraine », dit le président.

Il a révélé que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky avait soumis au parlement un projet de loi qui accorderait aux Polonais un statut spécial en Ukraine. Cette décision, de l’avis de Duda, a une signification symbolique, en tant que nation qui avait “a essayé de se débarrasser des Polonais à tout prix” les accueille désormais.

Il a admis que les massacres de Volhynie, au cours desquels plus de 100 000 personnes ont été tuées, sont “un sujet difficile, extrêmement douloureux” pour les Polonais, et “difficile car c’est surtout gênant” pour les Ukrainiens.

Duda a déclaré que les Polonais voulaient que les victimes de Volhynie soient correctement commémorées, et Varsovie est prête à faire de même pour les Ukrainiens enterrés sur son territoire.

C'est depuis longtemps une question épineuse pour Varsovie et Kiev. Beaucoup dans l'Ukraine moderne considèrent Stepan Bandera comme un héros national et ont tendance à ignorer les atrocités commises par les nationalistes ukrainiens. La Pologne considère que les massacres de Volhynie ont constitué un génocide.















En avril, le chef du service russe de renseignement extérieur (SVR), Sergey Naryshkin, a affirmé que les renseignements obtenus par Moscou suggèrent que la Pologne et les États-Unis travaillent sur un plan pour que Varsovie reprenne le contrôle des zones ukrainiennes qu’ils considèrent comme « appartenir historiquement » à elle.

La Pologne a catégoriquement démenti ces allégations.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a accepté de se séparer de la région de Galice orientale et de la majeure partie de la Volhynie, qui ont été incorporées à la République socialiste soviétique d’Ukraine. Varsovie a été compensée par des terres qui faisaient auparavant partie de l’Allemagne, gagnant notamment la ville portuaire de Gdansk (Dantzig).