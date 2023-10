La Pologne met en garde l’Allemagne contre le rôle potentiel de l’ONU — RT World News

Un diplomate polonais a déclaré que Varsovie ne soutiendrait pas l’éventuelle adhésion permanente de Berlin au Conseil de sécurité de l’ONU à moins qu’il ne paie des réparations pour la Seconde Guerre mondiale.

La Pologne le trouverait »difficile» pour soutenir la candidature de l’Allemagne si elle était présentée comme membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Arkadiusz Mularczyk. Le diplomate a expliqué que Varsovie s’attend à ce que Berlin paie des réparations pour les dommages infligés à la Pologne par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans un article d’opinion publié jeudi par Newsweek, Mularczyk a décrit la question comme divisant toujours les Polonais et les Allemands, la faute en incombant directement à Berlin. Selon l’article, l’occupation nazie de la Pologne entre 1939 et 1945 a coûté la vie à 5,2 millions de personnes, et des millions d’autres ont été contraintes à l’esclavage. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population polonaise était inférieure d’environ 30 % à celle du début, écrit Mularczyk. L’économie du pays a mis plus de trois décennies pour retrouver son niveau d’avant-guerre, a-t-il ajouté.

«Bien que la Pologne ait subi les plus grandes pertes humaines et matérielles de tous les pays européens pendant la guerre, elle n’a reçu aucune réparation.» a déploré le diplomate, soulignant que Berlin avait accordé réparation à «tous les autres États victimes de la Seconde Guerre mondiale après la Conférence de Potsdam en 1945.»















Mularczyk a soutenu que «il serait moralement discutable et une contradiction évidente pour l’Allemagne de jouer le rôle de garant de la paix si elle éludait toute responsabilité pour ses crimes pendant la Seconde Guerre mondiale.»

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères s’est dit optimiste quant au fait que les deux pays parviendraient à régler le problème. Cependant, Berlin refusant jusqu’à présent d’entamer de telles discussions, «sa candidature à un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU serait absurde,» a conclu Mularczyk.

En juin, le Washington Post, citant des sources anonymes, a affirmé que les États-Unis envisageaient une proposition visant à élargir le Conseil de sécurité de l’ONU. Cela impliquerait vraisemblablement l’inclusion de pays tels que l’Allemagne, le Japon et l’Inde en tant que membres permanents potentiels.

La Pologne fait pression sur l’Allemagne pour qu’elle s’attaque aux dommages liés à la Seconde Guerre mondiale depuis l’automne dernier, lorsque son parlement a voté pour demander 6 200 milliards de zlotys (1 360 milliards de dollars) d’indemnisation à son voisin. En mai de cette année, Mularczyk a critiqué l’Allemagne pour ce qu’il considérait comme un «lâche» en refusant d’engager des discussions sur la question.

Berlin, pour sa part, insiste sur le fait que la question a été résolue lorsque Varsovie a renoncé à son droit à la restitution en 1953 dans le cadre d’un accord avec l’Allemagne de l’Est, le règlement définitif ayant été obtenu dans le cadre d’un traité de 1990 sur la réunification allemande.