La Pologne menace d’ignorer la position allemande sur les chars pour l’Ukraine

Obtenir le consentement de Berlin pour envoyer des chars Leopard 2 à Kiev est “secondaire”, déclare le Premier ministre Mateusz Morawiecki

Varsovie fait pression sur Berlin pour lui permettre de fournir à l’Ukraine des chars de combat principaux Leopard 2 de fabrication allemande, mais ne considère pas son consentement comme essentiel, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

“Le consentement est une question secondaire” a-t-il déclaré à la télévision Polsat mercredi soir. Varsovie espère obtenir rapidement l’autorisation de Berlin, mais pourrait aussi “faire ce qu’il faut par nous-mêmes” il ajouta.

La Pologne a offert 14 chars Leopard 2 à Kiev et souhaite que d’autres pays occidentaux, dont la Finlande, le Danemark et la France, contribuent, afin que l’Ukraine puisse obtenir jusqu’à 100 chars. Morawiecki a déclaré que la reconstitution de la flotte blindée ukrainienne était urgente, car la Russie pourrait “Probablement” lancer une offensive dès février, a-t-il ajouté, citant “divers” avis d’experts.

Le dirigeant polonais a accusé l’Allemagne d’avoir été parmi les “le moins proactif” nations européennes en termes d’armement de l’Ukraine avec des chars. Berlin voudrait que les États-Unis donnent l’exemple avant de se sentir à l’aise d’autoriser l’entrée d’armures de fabrication allemande à Kiev.

Washington a jusqu’à présent refusé de fournir ses chars M1 Abrams à l’Ukraine. Les responsables américains estiment que Kiev aurait du mal à en bénéficier en raison de leur maintenance exigeante et du temps nécessaire pour former les équipages, selon les médias.

L’Ukraine Defence Contact Group, qui comprend des sponsors occidentaux de Kiev, doit se réunir vendredi à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne pour discuter d’une assistance militaire supplémentaire.

Dans l’interview, Morawiecki a également exprimé ses inquiétudes concernant le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, en raison de ses liens avec l’ancien chancelier Gerhard Schroeder. Le Premier ministre polonais a déclaré qu’il était prêt à accorder à l’homme, qui a pris ses fonctions cette semaine, le bénéfice du doute.

Pistorius avait une relation de six ans avec sa collègue politicienne et journaliste Doris Schroeder-Koepf, qui s’est terminée à l’amiable l’année dernière, selon la presse allemande. Elle était l’épouse de Schroeder, dont elle s’est séparée en 2015 et a divorcé en 2018.

Schroeder et son ex-femme ont été critiqués pour leurs liens avec Moscou. Schroeder-Koepf a dénoncé la campagne militaire russe contre l’Ukraine.