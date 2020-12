Les entreprises de médias sociaux qui suppriment des publications dont le contenu est légal peuvent être condamnées à une amende allant jusqu’à 1,8 million d’euros en vertu d’un nouveau projet de loi polonais. Les utilisateurs ont salué son introduction en tant qu’antidote aux demandes croissantes de censure d’autres pays.

Toute entreprise de médias sociaux qui supprime du contenu ou bloque des comptes qui ne violent pas la loi polonaise peut être condamnée à une amende en vertu de la nouvelle législation, a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro. Le projet de loi crée également un tribunal spécial pour la protection de la liberté d’expression au sein de l’un des tribunaux de district.

Les personnes dont les publications ont été censurées auront le droit de porter plainte auprès de la plateforme en question, qui dispose de 24 heures pour répondre. L’utilisateur dispose alors de 48 heures pour demander au nouveau tribunal de rétablir son contenu, et le tribunal dispose alors de sept jours pour examiner la pétition.

Si le tribunal se prononce en faveur de l’utilisateur et que la plateforme de médias sociaux ne restaure pas le contenu ou ne débloque pas le compte, il se verra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 1,8 million d’euros par l’Office des communications électroniques. L’ensemble du processus se déroulera en ligne, selon Ziobro.

Les victimes de «censure idéologique« Sont injustement annulés par les plateformes de médias sociaux »simplement parce qu’ils expriment des opinions et se réfèrent à des valeurs inacceptables du point de vue des communautés… avec une influence de plus en plus forte sur le fonctionnement des médias sociaux», A déclaré le ministre de la Justice.

L’utilisateur des médias sociaux doit sentir que ses droits sont protégés. Il ne peut pas non plus y avoir de censure de la parole. La liberté d’expression et la liberté de débat sont l’essence même de la démocratie.

Le nouveau tribunal sera également chargé de traiter les demandes de blocage concernant le contenu qui enfreint la loi polonaise. De plus, il gérera un nouveau type de « aveugle”Une action en justice dans laquelle une personne lésée par une partie anonyme sur Internet peut intenter une action en justice pour corriger la faute, même sans les données personnelles du défendeur. Tout ce qui serait nécessaire pour une telle poursuite est le nom d’utilisateur du contrevenant, le site Web où le message incriminé a été publié, ainsi que la date et l’heure de l’affichage.

Le secrétaire d’État Sebastian Kaleta a déclaré que cette solution représentait une amélioration significative par rapport aux tentatives de pays comme la France et l’Allemagne de gérer de tels problèmes, notant que leurs efforts sont «principalement répressif»Et se concentrer sur la suppression rapide du contenu plutôt que sur la protection de la libre expression.

Un communiqué de presse du gouvernement a spécifiquement cité la loi sur les services numériques de la Commission européenne – une législation tentaculaire à l’échelle de l’UE qui a également «concentrer[es] sur la suppression du contenu interdit”- comme l’un des facteurs de motivation derrière le déploiement à Varsovie des nouvelles protections pour la parole en ligne.

« La Pologne veut adopter sa propre réglementation, défendant efficacement le droit constitutionnel à la liberté d’expression, afin qu’en cas de litige… les tribunaux se prononcent sur une éventuelle violation de la loi, » Ça disait.

Les utilisateurs de médias sociaux loin de la Pologne ont été ravis par la législation.

Que Dieu bénisse la Pologne https://t.co/c0DzLiSeYS – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 21 décembre 2020

Fantastique. Cela doit se produire dans le monde entier – Debsjj (@ deborahj77) 21 décembre 2020

Beaucoup – en particulier les Américains – étaient impatients de voir de telles lois dans leur propre pays. « Ça doit être sympa d’avoir de tels leaders, « Un utilisateur soupira avec nostalgie.

Semble @POLOGNE Est maintenant plus américain que l’Amérique!

Félicitations pour votre LIBERTÉ! – Ali McGuire🇺🇸 (@_DragonWings_) 21 décembre 2020

Les USA ensuite – zman / rick zdany (@rickzdany) 21 décembre 2020

D’autres ont envisagé de déménager en Pologne.

Passons en Pologne !! Ils semblent très patriotiques !! – 🇺🇸RYAN🇺🇸 (@ soulprovider915) 21 décembre 2020

Il est temps de déménager en Pologne. – Jlee67 (@ janalee65) 21 décembre 2020

Et plusieurs utilisateurs ont simplement tagué le président américain Donald Trump, qui a promis de mettre son veto à la loi sur l’autorisation de la défense nationale si elle n’incluait pas de disposition pour dépouiller les plateformes de médias sociaux de leur responsabilité juridique en vertu de l’article 230. L’article 230 exempte les plateformes de médias sociaux de la responsabilité légale du contenu publié par leurs utilisateurs tout en leur permettant de modérer ce contenu – une échappatoire que ses opposants ont revendiquée permet une censure à motivation idéologique.

Président @realDonaldTrump c’est en effet le bon pas contre la censure des big techs Ils doivent être condamnés à une amende élevée et à un abonnement gratuit d’un mois pour le message qu’ils ont censuré – WhackAFake (@ Jeremy05749458) 21 décembre 2020

Alors que les deux chambres du Congrès ont adopté le projet de loi avec une majorité à l’épreuve du veto, le président prévoit toujours d’y opposer son veto, selon Kayleigh McEnany, attachée de presse de la Maison Blanche.

Malheureusement pour les Américains regardant vers l’est, la Pologne n’autorise pas encore les visiteurs des États-Unis (à l’exception de l’Illinois et de New York) en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus.

