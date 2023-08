La Pologne, membre de l’OTAN, organise un défilé militaire pour présenter des armes de pointe alors que la guerre en Ukraine se poursuit

La Pologne, membre de l’OTAN, a organisé mardi un défilé militaire pour présenter ses armes et ses systèmes de défense à la pointe de la technologie, alors que la guerre fait rage dans l’Ukraine voisine et avant les élections législatives du 15 octobre.

Le président Andrzej Duda, commandant en chef des forces armées, a déclaré dans son discours d’ouverture que la protection de la frontière orientale de la Pologne est un élément clé de la politique de l’État. Il a également noté que la Pologne soutenait l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe de près de 18 mois.

« La défense de notre frontière orientale, la frontière de l’Union européenne et de l’OTAN est aujourd’hui un élément clé de l’intérêt de l’Etat polonais », a déclaré Duda.

Les foules se sont rassemblées sous des températures torrides atteignant 95 degrés Fahrenhei)t pour voir des chars Abrams fabriqués aux États-Unis, des systèmes d’artillerie mobile HIMARS et des systèmes de missiles Patriot. Des chasseurs F-16, des chasseurs sud-coréens FA-50 et des obusiers K9 étaient également exposés. Des équipements polonais, notamment des obusiers à chenilles Krab et des transporteurs blindés Rosomak, ont également été présentés.

Quelque 2 000 soldats, 200 véhicules et près de 100 avions ont pris part au défilé. Les forces armées polonaises comptent plus de 175 000 soldats, contre quelque 100 000 il y a huit ans, a déclaré Duda.

Depuis que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine en février 2022, le gouvernement conservateur polonais a dépensé plus de 16 milliards de dollars en chars, systèmes d’interception de missiles et avions de combat, dont beaucoup ont été achetés aux États-Unis et à la Corée du Sud.

Le défilé a eu lieu dans la capitale polonaise à l’occasion de l’anniversaire de la bataille de Varsovie de 1920, au cours de laquelle les troupes polonaises ont vaincu les forces bolcheviques avançant vers l’Europe.

Les mises à niveau militaires ont renforcé les capacités de défense de la Pologne et certains articles ont remplacé les équipements de fabrication soviétique et russe que la Pologne a donnés à l’Ukraine.

La Pologne construit l’une des armées les plus puissantes d’Europe pour renforcer la dissuasion contre les agresseurs potentiels et a augmenté le nombre de soldats à quelque 10 000 le long de sa frontière avec le principal allié de la Russie, la Biélorussie.

Montrer sa puissance militaire est également un moyen pour le gouvernement polonais d’attirer le soutien des électeurs avant les élections d’octobre, au cours desquelles le parti populiste au pouvoir, Droit et Justice, tentera de remporter un troisième mandat sans précédent.