Le chef des vaccins du gouvernement, Michal Dworczyk, a confirmé que le déploiement du vaccin dans l’État comprenait désormais le jab Johnson & Johnson, déclarant que les experts de la santé estimaient que les avantages l’emportaient sur les effets secondaires et qu’ils «N’ont pas reçu de signaux indiquant qu’il y a des problèmes ou que les patients refusent [to take it]. »

Quelque 120 000 doses du vaccin Johnson & Johnson sont arrivées dans le pays, les premiers jabs de l’envoi étant administrés jeudi.

Mercredi, un haut fonctionnaire de l’Église catholique polonaise a appelé ses membres à rejeter les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca pour l’utilisation de cellules dérivées de l’avortement dans leurs processus de fabrication.

L’évêque Jozef Wrobel a déclaré que l’église a un «Objection morale sérieuse» à l’utilisation de vaccins contenant des cellules «Dérivé de fœtus avortés» dans le processus de fabrication malgré les jabs ne contenant aucune cellule liée à l’avortement dans leurs ingrédients.

Les commentaires de l’autorité religieuse polonaise contredisent les remarques précédentes du pape François, qui a déclaré qu’il «Moralement acceptable» à vacciner avec des piqûres développées en utilisant le processus de fabrication abandonnée liée aux cellules. Répondant aux préoccupations similaires de l’Église catholique polonaise, le pape a déclaré que le vaccin «Ne constitue pas une coopération formelle» avec ou soutien de l’avortement.

Outre la question religieuse, des préoccupations ont été soulevées par les régulateurs américains après des rapports de coagulation sanguine rare chez un petit nombre de receveurs du vaccin Johnson & Johnson. Mardi, les États-Unis ont suspendu leur déploiement sur la base d’une recommandation de la Food and Drug Administration (FDA) pendant que de nouvelles enquêtes sont menées sur sa sécurité.

La décision de la Pologne d’utiliser le vaccin Covid est intervenue après que Johnson & Johnson a déclaré qu’il le ferait « Retarder le déploiement de manière proactive » à travers l’Europe, car il travaille avec des experts médicaux et des autorités sanitaires pour répondre aux préoccupations concernant les effets secondaires potentiels.

Contrairement aux autres vaccins Covid-19, Johnson & Johnson est administré en une seule fois, ce qui permet aux pays de fournir une protection aux citoyens plus rapidement, plutôt que d’avoir à attendre plusieurs semaines pour leur fournir une deuxième dose.

