La Pologne introduit des contrôles aux frontières avec son voisin de l’UE

Varsovie a cité l’augmentation du nombre de migrants illégaux traversant la Slovaquie comme raison de cette décision.

Le gouvernement polonais va mettre en place des contrôles temporaires à la frontière du pays avec la Slovaquie en raison du nombre croissant de migrants illégaux tentant de passer en Allemagne par la route des Balkans, a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur Mariusz Kaminski lors d’une conférence de presse. Des mesures similaires ont également été prises par les gouvernements autrichien et tchèque.

Kaminski a déclaré qu’au cours des deux dernières semaines, les autorités polonaises avaient détecté et arrêté un total de 551 migrants illégaux à la frontière et que le nombre de migrants illégaux avait augmenté de 1 000 % par rapport à l’année dernière.

La Pologne et la Slovaquie font toutes deux partie de la zone Schengen, ce qui signifie qu’il n’y a généralement pas de contrôles standards aux frontières entre les deux pays.

Varsovie a déclaré que les nouvelles mesures seraient introduites pour une période initiale de dix jours. Le commandant des gardes-frontières polonais, Tomasz Praga, a souligné que les contrôles pourront ensuite être renouvelés pour des périodes ne dépassant pas 20 jours. Un autre représentant des gardes-frontières a également déclaré lors de la conférence de presse que la période totale pendant laquelle les contrôles aux frontières peuvent être rétablis ne peut excéder deux mois.

« Nous prenons de telles mesures parce que nous sommes un État responsable. Nous défendons efficacement la frontière avec la Biélorussie et nous espérons que le problème dans les Balkans et à la frontière polono-slovaque sera résolu efficacement.» dit Kaminski.

Le ministre de l’Intérieur a imputé la vague de réfugiés à la politique de Bruxelles, affirmant que la politique migratoire de l’UE était « irresponsable et inadapté à la réalité ».

«La seule réponse appropriée à la vague d’immigration clandestine est une protection stricte des frontières extérieures de l’UE et une modification du système d’asile.» il a dit.

Dans le même temps, la République tchèque et l’Autriche ont également annoncé des contrôles aux frontières avec la Slovaquie, qui devraient commencer à minuit et durer initialement dix jours. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré que «Grâce aux inspections, nous pourrons encore mieux assurer la sécurité de nos citoyens» notant que Prague lutte activement contre les passeurs et « commerçants du malheur humain ». Le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner, a également déclaré que l’objectif des contrôles était d’empêcher les passeurs d’emprunter des itinéraires alternatifs vers l’UE via l’Autriche.

Le mois dernier, les autorités allemandes ont également dénoncé l’afflux de demandeurs d’asile dans le pays et ont mis en place des patrouilles de police à ses frontières avec la Pologne et la République tchèque. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le nombre de réfugiés arrivant en Allemagne était « trop ​​haut » et a insisté sur le fait que la situation migratoire devait être modifiée.

« Les choses ne peuvent pas rester comme elles sont aujourd’hui : plus de 70 % de tous les réfugiés arrivant en Allemagne n’ont pas été enregistrés au préalable, même si la quasi-totalité d’entre eux se trouvent dans un autre pays de l’UE. » » dit Scholz.