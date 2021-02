La Pologne interdit les couvertures faciales et les foulards en faveur des masques, intensifie les restrictions régionales alors que la variante britannique du Covid-19 se propage

Le gouvernement polonais a interdit le port de masques faciaux et de foulards comme moyen acceptable de se protéger contre Covid-19, alors que la troisième vague du virus prend de l’ampleur dans l’État d’Europe de l’Est.

«Jusqu’à présent, nous avions la possibilité d’utiliser des alternatives aux masques. Mais maintenant, nous voulons arrêter de les utiliser. Un masque facial peut être utilisé en plus des masques car ils protègent la partie supérieure du visage ». Le ministre de la Santé Adam Niedzielski a annoncé mercredi, confirmant que le virus réapparaissait à travers le pays.

Le conseiller gouvernemental Iwona Paradowska-Stankiewicz a renforcé les remarques de Niedzielski, notant que les recherches avaient montré que les couvertures faciales alternatives avaient peu d’impact sur la propagation du Covid-19, et que le type de masque porté était particulièrement important.

Un porte-parole a ajouté que, même si le gouvernement souhaiterait imposer des masques standard FFP2 (Filtering Face Piece) ou FFP3, ce serait économiquement très difficile et il y aurait inévitablement une pénurie d’approvisionnement à court terme, bien que cela puisse être envisagé. à plus long terme.

Les nouvelles restrictions sur les revêtements faciaux sans masque entreront en vigueur samedi.

Aussi sur rt.com La Commission européenne veut que 6 membres assouplissent les restrictions aux frontières liées à Covid alors que l’Allemagne défend les bordures

Le gouvernement a également annoncé des restrictions régionales dans la province du nord de Warmie-Mazurie. De nouvelles mesures signifient un retour à l’enseignement à distance pour les classes 1 à 3, tandis que les centres commerciaux, centres sportifs, piscines, cinémas et autres installations culturelles seront fermés pendant au moins deux semaines.

La variante britannique de Covid-19 est désormais responsable de 70% des cas dans la province, où le virus se propage le plus rapidement en Pologne.

La Pologne a enregistré plus de 1,6 million d’infections depuis le début de la pandémie et plus de 42 000 décès. Mercredi, le ministère de la Santé a enregistré 12 146 nouvelles infections et 372 décès.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!