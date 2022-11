La Pologne installe une clôture de fil barbelé de 8 pieds le long de la frontière russe après que le bombardement de missiles a déclenché l’urgence de l’OTAN

La POLOGNE a installé une clôture de barbelés de 8 pieds le long de sa frontière avec la Russie à la suite du bombardement de missiles d’horreur d’hier qui a déclenché une urgence de l’OTAN.

Des soldats ont posé des kilomètres de clôtures barbelées de 10 pieds de large près du village de Szyliny, près de l’enclave russe de Kalinigrad, craignant que Moscou ne provoque une crise des migrants pour faire des ravages dans l’UE.

Des soldats polonais ont installé un fil de fer barbelé le long de la frontière avec l’enclave russe de Kalinigrad Crédit : EPA

Des kilomètres de clôtures de barbelés ont été posées près du village de Szyliny après le bombardement de missiles d’hier Crédit : EPA

Un missile de défense aérienne de fabrication russe s’est écrasé en Pologne, tuant deux personnes Crédit : Reuters

Les alliés de l’OTAN renforcent leurs défenses aériennes après l’horrible tir de missile d’hier qui a tué deux personnes en Pologne.

La Slovaquie renforce ses systèmes de défense aérienne tandis que la Lituanie a appelé l’OTAN à renforcer les moyens de dissuasion le long de son flanc oriental avec la Russie.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que la Russie était à blâmer pour une réunion d’urgence de l’OTAN après la mort de deux agriculteurs à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne.

Bien que l’on craignait à l’origine qu’il s’agisse d’une fusée russe, on pense maintenant que l’arme était un missile ukrainien de défense aérienne tombé de l’autre côté de la frontière polonaise.

C’était la première fois qu’un missile traversait la frontière ukrainienne depuis l’invasion de février.

Les dirigeants du G7 et de l’OTAN ont tenu une série de réunions d’urgence au sujet de l’explosion alors que la Russie réagissait avec colère au fait d’avoir été initialement blâmée pour la frappe.

Mais M. Sunak, participant à son premier grand sommet depuis sa nomination au poste de Premier ministre, a déclaré que Poutine devait toujours assumer la responsabilité de l’accident de missile.

“L’Ukraine doit utiliser des missiles pour défendre sa patrie, doit défendre sa patrie contre une série de frappes illégales et barbares de la Russie”, a-t-il déclaré lors d’un discours à Bali.

“Plus de 80 personnes hier, au même moment où nous étions assis ensemble, se sont réunies au sein du G20, appelant à la paix.”

Le monde a attendu nerveusement la nuit dernière après que les services de renseignement américains ont initialement signalé que l’arme avait été tirée par les Russes – un acte qui aurait pu être considéré comme une attaque contre l’Occident.

La Pologne, membre de l’OTAN, a mis son armée en état d’alerte – mais a admis qu’elle pensait que l’arme était un missile de défense aérienne perdu, et non une “attaque intentionnelle”.

Des responsables américains ont suggéré que le missile avait été tiré par les forces ukrainiennes sur un russe entrant au milieu d’une énorme salve contre les infrastructures électriques mardi

M. Sunak a qualifié la Russie de menace persistante pour notre “sécurité et l’asphyxie économique mondiale” et a déclaré que Vlad montrait “un mépris pour le système international fondé sur des règles”.

La Russie et l’Occident restent à couteaux tirés au sujet de la guerre en Ukraine – des nations telles que les États-Unis et le Royaume-Uni offrant des armes et un soutien à Kyiv.

Moscou a toujours été furieux à ce sujet – et donc le spectre de l’invasion de l’Ukraine par Poutine se transformant en une guerre plus large, ou même en une Troisième Guerre mondiale, a jeté une ombre sur l’Europe.

Et dans une montée en flèche des tensions, l’un des alliés proches et supérieurs de Poutine, Dmitri Medvedev, a averti que le monde se dirigeait vers la Troisième Guerre mondiale.

Le vice-président du Conseil de sécurité suprême de la Russie a semblé imputer la grève à l’Occident.

“L’incident avec la prétendue “attaque de missile” ukrainienne sur une ferme polonaise ne prouve qu’une chose : en menant une guerre hybride contre la Russie, l’Occident se rapproche de la guerre mondiale”, a écrit Medvedev.

Le site de l’explosion de la roquette à Przewodow, Pologne Crédit : Reuters

Les conséquences de l’explosion filmées depuis mon village voisin

Les enquêteurs enquêtent sur la zone de frappe qui aurait été touchée par un missile “de fabrication russe” Crédit : Reuters

L’incident s’est produit à seulement cinq kilomètres de la frontière avec l’Ukraine Crédit : Twitter

Biden a convoqué une réunion d’urgence des dirigeants du G7 et de l’OTAN.

Des sources de l’Otan auraient déclaré que le président américain avait déclaré à ses alliés que l’explosion avait été causée par un missile de défense aérienne ukrainien.

L’Ukraine s’est engagée à participer à l’enquête.

La confusion est probablement due au fait que l’Ukraine conserve toujours des stocks d’anciennes armes de fabrication soviétique et russe, y compris le système de missiles de défense aérienne S-300.

La Pologne continue d’enquêter sur l’attaque après que la roquette a frappé une ferme à 15h40 heure locale mardi dans le village de Przewodów, à six kilomètres de la frontière avec l’Ukraine.

Les images de la scène montraient un énorme cratère, une remorque renversée et un tracteur endommagé sur les terres agricoles où le missile avait été touché.

Les victimes de l’explosion étaient deux hommes, un agriculteur et un employé de l’usine céréalière locale – tous deux sont morts sur les lieux.

“J’ai entendu un big bang, il a frappé à environ un kilomètre de chez moi, j’avais peur que ce soit la guerre”, a déclaré un habitant à l’information en ligne polonaise Onet.

Les hommes étaient âgés de 60 à 50 ans.

Le moment de l’explosion a également été décrit par un habitant de Przewodów de 28 ans

J’ai entendu un big bang, ça a frappé à environ un kilomètre de chez moi, j’ai eu peur que ce soit la guerre Témoin

“J’étais sur le balcon, je ne l’ai pas vu voler, mais j’ai entendu une explosion : d’abord l’une, puis l’autre. C’était encore assez clair”, a-t-il dit.

“La plupart des habitants ont évacué. Quand ma femme est revenue des courses, nous avons également décidé de partir. Nous avons pris le nécessaire et sommes montés dans la voiture.

“Le policier nous a demandé où nous allions, mais quand il a vu les enfants, il nous a laissé passer.”

Les dirigeants du G7 se sont réunis mercredi matin pour des pourparlers de crise afin de décider d’une “réponse collective” à la frappe meurtrière sur le territoire d’un allié de l’Otan.

Les alliés ont condamné les explosions et se sont dits “prêts à défendre chaque centimètre de territoire”.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a mis les unités de l’armée en “état de préparation au combat élevé” tandis que la police, les gardes-frontières et les services spéciaux sont en “alerte maximale” à la suite de l’explosion sans précédent.

Deux avions de chasse ont également été dépêchés de l’aéroport de Tomaszów Lubelski.

Après que les rapports initiaux aient blâmé la Russie, le Kremlin a publié des démentis furieux – blâmant plutôt l’Occident.

“Aucune frappe n’a été effectuée contre des cibles près de la frontière d’Etat ukraino-polonaise par des moyens de destruction russes”, a-t-il déclaré.

PACTE ‘TOUT PROTÉGER’ La POLOGNE est membre de l’OTAN depuis 1999. Le traité a été rédigé pour lutter contre l’Union soviétique en 1949. Il est maintenant devenu un rempart fort de 30 membres contre l’agression russe. L’article cinq du traité stipule que tous les membres “prendront les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour aider l’Allié attaqué”, y compris une réponse militaire. Il a été déclenché une fois – après l’attaque du 11 septembre contre le World Trade Center à New York en 2001, qui a conduit à l’invasion de l’Afghanistan. Une crise est survenue en 2012 après que la Russie a abattu un avion militaire turc.

Cela s’est produit alors que la Russie a tiré près de 100 missiles sur l’Ukraine lors de sa plus grande attaque contre des centrales énergétiques et hydrauliques à ce jour, plongeant dix millions de personnes dans l’obscurité.

La Russie a affirmé que les barrages de roquettes lancés par l’armée de Poutine n’étaient pas à moins de 22 milles de la frontière avec la Pologne.

Cela survient alors qu’une personne a été tuée et que la moitié de Kyiv a été plongée dans l’obscurité après avoir été frappée par 100 missiles russes aujourd’hui.

Des missiles ont plu à travers l’Ukraine en représailles à la capture de Kherson et pour tenter de condamner l’invasion barbare de la Russie lors du G20 de cette année à Bali, en Indonésie.

Les forces de Poutine ont frappé 15 centrales électriques et d’autres infrastructures civiles essentielles, forçant des fermetures à travers le pays et plongeant des parties de la capitale dans l’obscurité, selon le président Zelensky.

L’Ukraine affirme avoir abattu 70 des 100 missiles lancés mardi.

Des images poignantes montrent un immeuble résidentiel en flammes après avoir été frappé par l’une des roquettes de Poutine.

Selon des responsables, au moins deux immeubles résidentiels ont été touchés lors de la grève du 14 novembre.

“Il y a une attaque contre la capitale. Selon des informations préliminaires, deux immeubles résidentiels ont été touchés dans le district de Petchersk”, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

“Plusieurs missiles ont été abattus au-dessus de Kyiv par des systèmes de défense aérienne. Des médecins et des sauveteurs sont sur les lieux des frappes.”

Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Joe Biden et Rishi Sunak lors d’une réunion d’urgence du G7 à Bali aujourd’hui Crédit : Reuters

Le président polonais Andrzej Duda s’exprime après une réunion d’urgence sur la défense Crédit : EPA

Vladimir Poutine a snobé le sommet du G20 – envoyant à la place Sergueï Lavrov Crédit : Alamy

Dmitri Medvedev est un proche allié de Poutine Crédit : Getty

Quelques instants plus tard, il a confirmé plus de missiles dans un bâtiment à plusieurs étages.

Le conseiller présidentiel ukrainien Andriy Yermak a affirmé que l’attaque était une réponse au président Zelensky s’adressant au G20 appelant les membres à aider à arrêter les actions de la Russie.

“Est-ce que quelqu’un pense sérieusement que le Kremlin veut vraiment la paix ? Il veut l’obéissance. Mais en fin de compte, les terroristes perdent toujours”, a déclaré Yermak.

Environ un tiers du réseau électrique ukrainien a été détruit par des semaines de bombardements ciblés, provoquant des pannes d’électricité et un manque de chauffage.

Le bombardement éhonté a laissé la moitié de Kyiv et la ville de Jytomyr sans électricité.

Des frappes ont été enregistrées à Lviv et Rivne à l’ouest, à Kharkiv au nord-est, à Kryvyi Rih, Poltava et Zaporizhzhia au centre et à Odessa au sud.

Le président Zelensky a déclaré aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G20 de cette année qu’ils devaient intensifier leurs actions pour mettre fin aux attaques de la Russie contre l’Ukraine.

Il a déclaré qu’ils pourraient “sauver des milliers de vies” en exhortant Moscou à se retirer des territoires occupés.

“Je suis convaincu que le moment est venu où la guerre destructrice russe doit et peut être arrêtée.”

La Russie s’était bêtement attendue à faire rouler l’Ukraine et à être accueillie comme des “libérateurs” – mais elle a dû faire face à une riposte féroce.

Les villes et régions saisies au début de la guerre fin février sont désormais reprises par les Ukrainiens.

L’Occident soutient fortement Kyiv – les chargeant avec les armes dont ils ont besoin pour vaincre la Russie.

L’avenir de Poutine est désormais considéré par beaucoup comme lié à la guerre – d’autant plus qu’il a officiellement annexé des parties de l’est de l’Ukraine.

La libération de Kherson ouvre désormais la porte de la Crimée, le territoire saisi illégalement par la Russie en 2014.

Le retour de la péninsule aux mains des Ukrainiens serait un échec sans précédent pour Poutine.