La Pologne a inculpé deux suspects soupçonnés d’avoir planifié une «attaque terroriste» d’extrême droite contre un lieu de culte islamique.

Les suspects sont accusés de «préparer un crime pour menacer la vie ou la santé de nombreuses personnes ou biens» à l’aide d’explosifs.

Ils ont également été inculpés d ‘«incitation publique au meurtre contre des groupes ethniques et religieux», de possession d’explosifs et d’armes à feu sans permis et de transport de drogue à l’intérieur de l’Union européenne.

Ils risquent des peines de prison allant jusqu’à 10 ans s’ils sont reconnus coupables.

Les autorités disent que l’attaque était planifiée pour un « objet religieux spécifique de la communauté islamique » et que les auteurs avaient également prévu de « répandre des substances toxiques ».

Les procureurs de Szczecin ont porté plainte contre les deux le mois dernier, à la suite d’une enquête conjointe menée par l’Agence polonaise de sécurité intérieure.

Les deux suspects avaient prévu « d’empêcher l’islamisation » de la Pologne, ont ajouté les autorités dans un communiqué.

Les deux accusés auraient empêché des « opinions extrêmes », appelant à la violence et à l’islamophobie. L’un des deux a également créé un «manifeste», similaire à celui rédigé par le terroriste d’extrême droite lors des attaques contre la mosquée de Christchurch en 2019.

Le « manifeste » incluait des appels à la persécution des nouveaux arrivants de l’extérieur de la Pologne, y compris l’utilisation d’armes à feu et d’explosifs, ont ajouté les autorités dans un déclaration.

Les deux suspects ont été arrêtés à Varsovie et Szczecin par l’Agence de sécurité intérieure en novembre 2019 et tous deux étaient sous surveillance depuis 2013.

Au cours de l’enquête, quatre armes à feu, dont une mitrailleuse à tête chercheuse et des munitions, et des explosifs ont été saisis, ainsi que des « outils permettant la production de matières et substances dangereuses ».

Un porte-parole du ministre du Coordonnateur des services spéciaux a ajouté que l’un des suspects avait « produit » des armes à feu, des munitions et des explosifs malgré une décision judiciaire antérieure.

On a également récupéré « huit flacons contenant des produits chimiques hautement toxiques » et plus de 170 livres sur la production d’explosifs, ainsi que des supports de données électroniques pouvant être utilisés pour maintenir une communication cryptée.

Un troisième individu a également été accusé de possession de précurseurs d’explosifs sans permis, une infraction passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.