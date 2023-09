La Pologne ferme le plus grand centre de réfugiés ukrainiens – médias

Les gens n’ont même pas eu « la possibilité de préparer toutes leurs affaires », a déclaré un travailleur caritatif au Financial Times.

Le plus grand centre de réfugiés pour Ukrainiens en Pologne a été brusquement fermé cette semaine, a rapporté vendredi le Financial Times, citant une décision des autorités régionales. Cette décision a entraîné le déplacement soudain de centaines de personnes, selon le journal.

L’installation était située dans un ancien lieu d’exposition dans le village de Nadarzyn, juste au sud-ouest de la capitale polonaise, Varsovie. Au plus fort du flux de réfugiés ukrainiens vers la Pologne, il abritait environ 9 000 personnes, selon le FT. Au printemps 2022, le nombre d’occupants est tombé à environ 300 réfugiés, les personnes ayant été relocalisées vers d’autres installations.

Les autorités régionales de Mazovie ont affirmé que le centre était toujours censé être temporaire. L’établissement est fermé depuis «Le nombre de réfugiés ukrainiens arrivant en Mazovie est négligeable», Dagmara Zalewska, porte-parole de la province orientale de Mazovie, a déclaré.

Des organisations caritatives locales ont déclaré au Financial Times que la fermeture les avait surpris, ainsi que les résidents du centre. « Certaines personnes n’ont même pas eu l’occasion de ranger toutes leurs affaires. Ils leur ont donné de la nourriture dans des sacs et c’est tout. Alina Oniszczuk, travailleuse humanitaire dans un autre centre pour réfugiés à Varsovie, a déclaré au FT.

Zalewska a déclaré que cette décision faisait partie du « réorganisation de tout le système d’aide aux réfugiés » au niveau national. Elle a ajouté que de nombreux Ukrainiens ont depuis trouvé du travail et une résidence en Pologne ou dans d’autres pays de l’UE, ou ont simplement décidé de retourner en Ukraine.

La Pologne est l’une des principales destinations des Ukrainiens fuyant le conflit entre Moscou et Kiev. Selon les données de l’ONU, plus de 1,5 million de réfugiés ukrainiens enregistrés restaient dans le pays au printemps 2023.

Cette situation a suscité l’inquiétude des autorités polonaises, qui ont durci les règles pour les réfugiés ukrainiens. En mars, ils ont été autorisés à vivre gratuitement dans un logement temporaire pendant 120 jours seulement à compter de leur arrivée dans le pays. Après cela, ils devaient couvrir 50 % de leurs frais de subsistance, mais pas plus de 9 dollars par jour. En mai, ces chiffres ont été portés respectivement à 75 % et 13 dollars.

En mars, les médias polonais ont rapporté que les autorités envisageaient de récupérer des fonds d’aide indûment alloués aux réfugiés ukrainiens, qui s’élevaient à 2 millions de zlotys polonais (450 000 dollars), avait rapporté à l’époque Rzeczpospolita, ajoutant que le chiffre réel aurait pu être encore plus élevé.