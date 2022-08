La Pologne fait pression pour protéger l’Oder pollué

Le vice-ministre de l’infrastructure, Marek Grobarczyk, a déclaré que la législation, qui sera adoptée via une procédure extraordinaire, doit fournir des fonds pour une surveillance constante des eaux de l’Oder et pour de nouvelles stations d’épuration afin de garantir que les rejets ne menacent pas l’écosystème du fleuve.

VARSOVIE, Pologne – Une législation urgente doit entrer en vigueur cette année pour protéger l’Oder en Pologne et prévenir de nouvelles catastrophes telles que la pollution actuelle et la mortalité massive de poissons, ont annoncé mardi des responsables.

Il s’agit également de fournir une compensation financière aux entreprises les plus durement touchées par ce que les autorités appellent la pire catastrophe naturelle dans la région de l’Oder depuis de nombreuses années.

Quelque 130 tonnes de poissons morts ont été retirées du fleuve en Pologne et bien d’autres en Allemagne voisine depuis fin juillet, lorsque les pêcheurs du sud-ouest de la Pologne ont remarqué pour la première fois les signes de la catastrophe écologique.

Des experts en Pologne et en Allemagne ont trouvé des algues toxiques dans l’eau de la rivière et des changements dans sa composition chimique, mais n’ont pas indiqué la cause de cela ni aucun facteur unique qui aurait pu tuer le poisson.