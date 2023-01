Varsovie s’est tournée vers Washington pour obtenir de l’aide après que Berlin a refusé de payer la demande de la Pologne de 1,39 billion de dollars en réparations de la Seconde Guerre mondiale

Les responsables polonais ont appelé Washington à faire pression sur l’Allemagne pour qu’elle paie 1,39 billion de dollars en réparations pour les dommages de guerre subis pendant la Seconde Guerre mondiale. S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, le vice-ministre des Affaires étrangères Arkadiusz Mularczyk a déclaré qu’un appel au Congrès américain était la prochaine étape dans la “internationalisation” des réclamations polonaises pour dommages de guerre de Berlin.

“Nous pensons que les États-Unis sont un pays qui détermine l’ordre mondial aujourd’hui, un pays clé lorsqu’il s’agit de respecter l’ordre international, les droits de l’homme, l’État de droit et la justice internationale”, dit Mularczyk.



Il a ajouté qu’il espère que le Comité du Congrès américain, ainsi que plusieurs sénateurs et membres du Congrès, aideront Varsovie à “la question de la demande d’indemnisation de la Pologne pour les effets de la Seconde Guerre mondiale.”

“Je tiens à souligner qu’à ce jour, l’Allemagne n’a pas indemnisé la Pologne pour les pertes de guerre. De plus, les citoyens polonais n’ont pas reçu de compensation appropriée de l’État allemand », a-t-il déclaré, après avoir précédemment accusé Berlin de doubles standards et de manque de respect envers l’État polonais.

Varsovie s’est officiellement adressée à Berlin au sujet des réparations début octobre. L’Allemagne a réfuté les allégations, arguant que la question des dommages de guerre avait été réglée il y a longtemps en vertu des traités signés en 1953 et 1990 et que Berlin considère la question “fermé.”















La Pologne a cependant insisté sur le fait que la question de l’indemnisation non réglée reste ouverte « moralement, politiquement et légalement » et a lancé une vaste campagne internationale, adressant la question aux principales organisations mondiales telles que l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO, ainsi qu’aux 50 États membres de l’OTAN, de l’UE et du Conseil européen.

La Pologne a également laissé entendre qu’elle ferait des demandes de réparation similaires à la Russie. Les responsables à Moscou se sont moqués de cette idée, le sénateur Aleksey Pushkov décrivant les demandes de réparation de la Pologne comme un signe de désunion et de déséquilibre dans le système occidental maintenant que “toutes les règles et normes du monde d’après-guerre sont remises en question”.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu aux demandes de réparation de l’Allemagne et de la Russie en suggérant que les politiciens polonais semblent s’être tournés vers une sorte de “l’extrémisme politique” qui nuit considérablement au prestige de leur pays.