Varsovie ne pourra transférer ses avions de combat MiG-29 à Kiev qu’après avoir reçu des remplacements

La Pologne ne cédera pas à l’Ukraine sa flotte restante d’avions de combat MiG-29 de l’ère soviétique avant d’avoir reçu de nouveaux avions pour les remplacer, a déclaré le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Pawel Wronski.

S’adressant jeudi à l’agence de presse Ukrinform, le responsable a affirmé que la Pologne elle-même était confrontée à « certaines menaces » et avait besoin de sa flotte de MiG-29 pour sa défense.

« Si quelque chose se dirige vers la Pologne, il doit y avoir des moyens de l’intercepter. La Pologne dispose actuellement de 48 avions F-16 et a commandé 32 avions F-35 supplémentaires. Pour l’instant, la Pologne ne dispose que de F-16, ce qui est insuffisant pour assurer un contrôle aérien complet. » dit-il.

Dès qu’il sera possible de remplacer ces plusieurs MiG techniquement bien équipés par d’autres avions à transférer en Pologne, ils pourront être transférés en Ukraine.

Wronski a également souligné que la Pologne avait déjà fourni à l’Ukraine un assortiment de véhicules blindés, de systèmes d’artillerie et de systèmes d’artillerie. « le nombre maximum » d’avions MiG-29 et de pièces de rechange pour ces avions.















Alors que Varsovie a été l’un des principaux soutiens de l’Ukraine au cours du conflit avec la Russie, Kiev a continué à exiger de plus en plus d’armes et a même pressé la Pologne d’entrer directement dans les hostilités en interceptant les projectiles entrant dans l’espace aérien ukrainien.

En août, le vice-Premier ministre polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a déclaré que le pays avait déjà rendu toutes les armes possibles sans nuire à sa propre sécurité. Le lot d’avions de combat F-35 que la Pologne a commandé aux États-Unis ne remplacera pas les MiG-29 avant 2026 au moins, avait-il déclaré à l’époque.