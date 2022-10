La Pologne exhorte les citoyens à quitter la Biélorussie — RT World News

Varsovie a conseillé à ses citoyens de quitter la Biélorussie alors que le conflit ukrainien s’intensifie

Les citoyens polonais en Biélorussie devraient quitter le pays »avec des moyens commerciaux et privés disponibles», a averti le gouvernement polonais dans des conseils aux voyageurs publiés sur son site Web lundi. Varsovie a publié le mois dernier des directives similaires pour les Polonais séjournant en Russie.

L’alerte survient alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine s’intensifie, Moscou frappant lundi des sites d’infrastructures dans plusieurs villes ukrainiennes en réponse à ce qu’il a dénoncé comme une attaque terroriste de Kiev sur le pont de Crimée, la seule structure reliant la péninsule au continent russe. .

Plus tôt lundi, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé qu’il avait été informé que l’Ukraine préparait une attaque similaire contre son pays, suggérant que Kiev “maîtrise» en Occident les mettaient à la provocation. En préparation, il a amassé 15 000 soldats près de la frontière avec l’Ukraine, informant «le président de l’Ukraine et d’autres fous” qu’ils devraient essayer quoi que ce soit comme l’attaque du pont en Biélorussie, “le pont de Crimée leur paraîtra comme des fleurs.”















Varsovie a insisté sur le fait que «nous ne participons pas à cette guerre», déclarant «La Pologne est un pays sûr” lundi alors même que le gouvernement commençait à inspecter quelque 62 000 abris anti-bombes pour s’assurer qu’ils étaient prêts au combat. La nation d’Europe de l’Est a été l’un des défenseurs les plus virulents des mesures économiques et même militaires contre la Russie et son allié la Biélorussie. C’était l’un des premiers pays de l’UE à cesser de donner des visas aux ressortissants russes, et le président Andrzej Duda a suggéré la semaine dernière que son pays devrait participer aux États-Unis “partage nucléaire», dans lequel Washington stationne ses propres armes nucléaires sur le territoire de ses alliés de l’OTAN, externalisant les risques de préparation nucléaire.