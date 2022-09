La Pologne évalue ses pertes de la Seconde Guerre mondiale à 1 300 milliards de dollars et exige des réparations allemandes

CNN

—



La Pologne estime ses pertes de la Seconde Guerre mondiale causées par l’Allemagne à 6,2 billions de zlotys (1,32 billion de dollars), a déclaré jeudi le chef des nationalistes au pouvoir du pays, et il a déclaré que Varsovie exigerait officiellement des réparations.

Premier partenaire commercial de la Pologne et membre de l’Union européenne et de l’OTAN, l’Allemagne a précédemment déclaré que toutes les créances financières liées à la Seconde Guerre mondiale avaient été réglées.

La nouvelle estimation de la Pologne dépasse l’estimation de 850 milliards de dollars par un législateur du parti au pouvoir à partir de 2019. Le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) a répété plusieurs fois ses appels à l’indemnisation depuis son arrivée au pouvoir en 2015, mais la Pologne n’a pas officiellement exigé de réparations.

“La somme qui a été présentée a été adoptée en utilisant la méthode la plus limitée et la plus conservatrice, il serait possible de l’augmenter”, a déclaré Jaroslaw Kaczynski, chef de file de Droit et justice (PiS), lors d’une conférence de presse.

La position combative envers l’Allemagne, souvent utilisée par le PiS pour mobiliser son électorat, a tendu les relations avec Berlin. Il s’est intensifié après l’invasion de l’Ukraine par la Russie au milieu des critiques sur la dépendance de Berlin au gaz russe et sa lenteur à aider Kyiv.

Quelque 6 millions de Polonais, dont 3 millions de Juifs polonais, ont été tués pendant la guerre et Varsovie a été rasée à la suite d’un soulèvement de 1944 au cours duquel environ 200 000 civils sont morts.

Le gouvernement allemand et le ministère des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En 1953, les dirigeants polonais alors communistes ont renoncé à toute réclamation de réparations de guerre sous la pression de l’Union soviétique, qui voulait libérer l’Allemagne de l’Est, également un satellite soviétique, de toute responsabilité. Le PiS affirme que cet accord est invalide car la Pologne n’a pas été en mesure de négocier une compensation équitable.

Donald Tusk, chef du plus grand parti d’opposition polonais, la Plateforme civique, a déclaré jeudi que l’annonce de Kaczynski ne concernait “pas les réparations”.

“Il s’agit d’une campagne politique interne pour reconstruire le soutien au parti au pouvoir”, a-t-il déclaré.

PiS est toujours en tête dans la plupart des sondages d’opinion, mais son avantage sur Civic Platform s’est rétréci ces derniers mois au milieu des critiques sur sa gestion de la flambée de l’inflation et du ralentissement économique.