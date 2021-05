La Pologne évacue la Cour suprême et d’autres institutions de l’État après avoir reçu une alerte à la bombe par courrier électronique

L’alerte à la bombe a été confirmée par le bureau de presse du Bureau suprême de contrôle sur Twitter, qui a déclaré que le premier président de la Cour suprême avait ordonné l’évacuation du bâtiment du tribunal par mesure de précaution suite à la menace.

Le tribunal n’a pas précisé quand le bâtiment serait rouvert mais a suggéré que les contrôles de sécurité se poursuivent jusqu’à 12h30 heure locale (23h30 GMT) au plus tard, pour s’assurer que toute menace avait été neutralisée.

Le compte Twitter du tribunal a partagé une capture d’écran de l’alerte à la bombe, qui est venue d’un individu prétendant être appelé «Kamil Razzputin» vers 8h30 heure locale (7h30 GMT).

L’incident a entraîné le report pour la deuxième fois d’une audience sur une longue saga de prêts en francs suisses, la chambre civile n’ayant pas pu se réunir comme prévu mardi à 10 heures, heure locale (11 heures GMT).

Le tribunal devait répondre à six questions posées par le président de la Cour suprême afin de clarifier le statut juridique de 31 milliards de dollars de prêts hypothécaires détenus par environ 430 000 ménages polonais. La réponse du tribunal vise à expliquer comment les prêteurs peuvent aborder les prêts litigieux et accélérer les affaires devant les tribunaux inférieurs entre les consommateurs et les prêteurs.

Au-delà de la déclaration sur le compte de médias sociaux de la Cour suprême, les autorités judiciaires et policières n’ont pas fait de commentaire ni suggéré qui pourrait être à l’origine de la menace.

