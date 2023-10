La Pologne était le plus fidèle allié de l’Ukraine. Pourquoi se transforme-t-il désormais en un rival acharné ? | Karolina Wigura et Jarosław Kuisz

UNUn rassemblement extraordinaire à Varsovie dimanche dernier a attiré dans les rues de la capitale jusqu’à 800 000 partisans de l’opposition, dont beaucoup brandissaient des drapeaux polonais et européens. L’atmosphère qui régnait était celle d’une préoccupation pacifique pour le sort du pays. Comme l’un des les plus grandes manifestations Dans l’histoire récente de la Pologne, il s’agit d’une démonstration éclatante de soutien à la Coalition civique d’opposition et à son chef, l’ancien Premier ministre Donald Tusk, alors qu’il se prépare à défier le parti populiste de droite au pouvoir, Droit et Justice, lors des élections du 15 octobre.

Mais malgré le succès de la marche et tout ce qu’elle symbolisait, la trajectoire autoritaire de la Pologne est plus forte qu’elle ne l’a jamais été. Depuis huit ans, le gouvernement d’un État membre de l’UE est en proie à un populisme implacable. De plus en plus d’éléments institutionnels du système démocratique libéral ont été supprimés, tandis que les médias indépendants ont été pris pour cible et les droits des minorités considérablement affaibli.

Au lieu d’être une compétition démocratique – le moment du cycle où le peuple peut exiger des comptes – cette campagne électorale a été une nouvelle expression de l’illibéralisme. Les avertissements de l’opposition concernant la menace qui pèse sur la démocratie ont été ridiculisés ou rejetés. Neutraliser les scandales politiques est devenu une forme d’art. L’ensemble de l’appareil d’État, repris par le Droit et la Justice, a été utilisé pour faire pencher la balance en faveur du parti. Nous sommes sur la bonne voie vers un autoritarisme de haute technologie, avec une propagande pro-gouvernementale déferlant sur toutes les plateformes de médias sociaux.

La violence a également éclipsé la campagne. Depuis 1989, aucune période préélectorale n’a été aussi brutale. Plus que 64% des personnes interrogées décrivent cette campagne comme plus violente que les précédentes, et 58% estiment que le parti au pouvoir est responsable de cette dégradation. Des députés de l’opposition ont été arrêtés et agressé physiquement ou verbalement en public. Les citoyens ordinaires ont été battu dans les rues pour avoir porté des symboles de l’opposition. Troll brutal campagnes ont été menées sur Internet, auxquelles ont souvent participé des hommes politiques, notamment des ministres.

De toute évidence, la confrontation et la dénonciation font partie des turbulences politiques dans d’autres pays européens. La différence ici est que, une à une, les lignes rouges sont franchies dans cette campagne et que la déshumanisation du camp adverse est considérée comme une évidence. Surtout, les populistes ne condamnent plus les violences infligées à leurs opposants politiques. La marche pacifique au centre de Varsovie était donc une exception à cette « nouvelle normalité ».

Des réfugiés ukrainiens accompagnés de partisans polonais lors des célébrations de la fête de l’indépendance de l’Ukraine à Gdansk, en Pologne, le 24 août 2023. Photographie : Michał Fludra/NurPhoto/Shutterstock

Une dimension supplémentaire vient de la guerre en Ukraine. Les pays voisins sont profondément touchés par la guerre et la belligérance est devenue, directement et indirectement, une partie de l’expérience quotidienne. La crainte d’un débordement du conflit au-delà de la frontière a suscité une première vague de solidarité polonaise envers les réfugiés ukrainiens. Les pays de cette région ont été rayés de la carte à de nombreuses reprises, leur attitude envers la souveraineté est donc post-traumatique.

C’est pour cette raison que les Polonais étaient impatients d’accueillir les réfugiés ukrainiens chez eux ; ils se sont reconnus comme de futures victimes potentielles de la Russie. « Nous serons les prochains » est devenu un slogan en réponse à l’invasion et un appel à la solidarité avec l’Ukraine. L’histoire a longtemps divisé la Pologne et l’Ukraine, mais dans l’ère post-soviétique, la réconciliation a prévalu, en partie grâce à une peur commune de la Russie, mais aussi à des événements tels que l’Euro 2012 de football, organisé conjointement par les deux nations, et au soutien polonais à l’Ukraine. le mouvement Euromaidan l’année suivante.

Pourtant, 18 mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la guerre qui fait rage de l’autre côté de la frontière orientale de la Pologne est devenue normale. Il s’agit d’un paradoxe de l’extraordinaire résilience militaire de l’Ukraine : sa contre-offensive est peut-être actuellement au point mort, mais l’avancée de la Russie a été stoppée, du moins pour le moment. Mais à mesure que la peur de Moscou en tant que menace imminente s’est atténuée et que la lassitude de la guerre s’est répandue parmi l’opinion publique polonaise ainsi que dans les cercles gouvernementaux, la solidarité a également faibli. Le populisme au pouvoir est revenu à sa trajectoire « naturelle » fiable de pur centrisme polonais.

C’est le nouveau contexte géopolitique dans lequel Droit et Justice – l’un des plus ardents défenseurs de l’aide militaire occidentale à Kiev dans la phase initiale de la guerre – aurait pu en arriver au point de déclarer qu’il cesserait le soutien militaire polonais à l’Ukraine dans le cadre d’un accord de paix. conflit sur les importations de céréales ukrainiennes qui fait baisser les prix pour les agriculteurs polonais. Dans le cadre d’élections serrées, le parti au pouvoir court désespérément après chaque vote nationaliste. Les céréales ukrainiennes à bas prix étaient controversées parmi les agriculteurs de toute la région. Pourtant, le ton de ce différend entre Varsovie et Kiev aurait été impensable quelques mois auparavant. À l’automne 2023, la peur de perdre le pouvoir est apparemment plus forte pour le parti au pouvoir en Pologne que la peur de la Russie.

Des agriculteurs protestent contre les importations de céréales ukrainiennes à Dorohusk, dans l’est de la Pologne, le 9 juin 2023. Photographie : Bartlomiej Wojtowicz/EPA

Avec le cœur de la diplomatie mondiale désormais à Kiev et une alliance transatlantique formée autour de lui, le gouvernement nationaliste de Varsovie a du mal à rester un allié inconditionnel. Les deux pays ressemblent plus à des rivaux pour le rôle de leader régional qu’à de proches alliés. En tant que l’un des plus grands États membres de l’UE et membre de l’OTAN, l’importance de la Pologne est claire, mais l’équilibre des pouvoirs changerait immédiatement si l’Ukraine était admise dans l’une ou l’autre organisation.

Si le populisme polonais est désormais revenu à ses anciennes habitudes, quel est l’enjeu de cette élection pour l’Europe ? Pour commencer, une victoire du parti Droit et Justice signifierait que le soutien à l’élargissement de l’UE à l’Ukraine serait certainement tempéré. On pourrait également s’attendre à une nouvelle vague de protectionnisme, souverainisme et des approches intransigeantes envers les pays voisins.

Les problèmes internes de la Pologne sont désormais européens, voire mondiaux. Et outre l’affaiblissement de la solidarité internationale, la boîte de Pandore antilibérale recèle bien d’autres mauvaises surprises. Les insultes envers l’Union européenne, Bruxelles ou l’Allemagne ont été une caractéristique de cette campagne, et Varsovie serait un partenaire encore plus truculent au sein de l’UE après avoir remporté les élections. La Pologne sous un régime populiste n’œuvrera pas pour un agenda européen collectif, mais – avec la Hongrie sous Viktor Orbán, la Slovaquie sous Robert Fico et d’autres – pour la primauté de l’État-nation. La trajectoire antilibérale conduit presque toujours à l’égoïsme national et à la confrontation internationale.

L’immense rassemblement d’opposition de dimanche dernier offre au moins un dernier espoir lorsque les autres créatures monstrueuses auront quitté la boîte de Pandore. La Coalition civique de Donald Tusk n’a que peu de chances de gagner. Mais la manifestation a montré qu’il existe un fort besoin parmi les opposants à ce gouvernement populiste de se rassembler et de partager une atmosphère exempte de rancune, de division et d’agression. Les semaines à venir nous diront dans quelle mesure cet espoir pourra survivre dans les années à venir.

Karolina Wigura est historienne, membre du conseil d’administration de la Fondation Kultura Liberalna à Varsovie et chercheuse principale au Zentrum Liberale Moderne (LibMod) à Berlin.