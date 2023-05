La Pologne et l’Ukraine, partenaires stratégiques, échangent des remarques sur un passé violent

Des responsables polonais et ukrainiens, partenaires stratégiques fidèles, ont échangé de manière inattendue des remarques amères concernant un passé mutuel douloureux qui comprend des meurtres de masse.

Cette année marque le 80e anniversaire des massacres de dizaines de milliers de Polonais par les Ukrainiens que la Pologne qualifie de génocide.

En 1943-44, des nationalistes ukrainiens et d’autres ont massacré environ 100 000 Polonais en Volhynie et dans d’autres régions qui étaient alors l’est de la Pologne, sous l’occupation allemande nazie, et qui font maintenant partie de l’Ukraine.

Cherchant à calmer les émotions, un assistant du président polonais Andrzej Duda a déclaré lundi que les Polonais ne voulaient que la vérité et le respect pour les dizaines de milliers de victimes polonaises.

« Nous n’attendons que la vérité et le respect des victimes et nous allons (…) travailler sur ce thème afin d’avoir une clarification complète du sujet et le respect d’éventuellement toutes les victimes », a déclaré Marcin Przydacz au journal polonais. état TVP1.

Les meurtres restent un point sensible entre les deux nations, même si Varsovie et Kiev ont des points de vue convergents sur la sécurité régionale et que la Pologne est parmi les plus fervents partisans de l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression militaire russe.

La querelle entre l’Ukraine et son fidèle allié a commencé la semaine dernière avec le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, Lukasz Jasina, déclarant qu’à l’occasion du 80e anniversaire, la Pologne attendait des excuses de l’Ukraine et du président Volodymyr Zelensky pour les massacres de 1943-44.

L’ambassadeur d’Ukraine en Pologne, Vasyl Zvarych, a réagi en disant que toute suggestion de ce que Kiev ou Zelenskyy devraient faire était « inacceptable et malheureuse ». Il a ensuite atténué la déclaration pour dire que l’Ukraine était « ouverte au dialogue » sur l’histoire et honorait la mémoire des victimes. Il a souligné la valeur de la coopération actuelle en disant que les deux nations voisines sont « plus fortes ensemble ».

Les meurtres de masse de la Seconde Guerre mondiale dans les régions orientales de la Pologne ont causé la mort d’environ 100 000 Polonais. Environ 15 000 Ukrainiens sont morts en représailles. Des villages entiers ont été incendiés et tous leurs habitants tués par des nationalistes ukrainiens et leurs aides cherchant à établir un État ukrainien indépendant.

De nombreuses victimes n’ont jamais été retrouvées ni identifiées. Le gouvernement polonais fait pression depuis des années sur l’Ukraine pour obtenir l’autorisation de procéder à des exhumations et de rechercher des restes.

Les dirigeants polonais ont insisté sur le fait que la révélation de toute la vérité renforcera les relations bilatérales et neutralisera les vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des pays tiers cherchant à saper ces liens.