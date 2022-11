La Pologne et l’OTAN disent que la frappe de missile n’était pas une attaque russe

La Pologne, membre de l’OTAN, et le chef de l’alliance militaire ont tous deux déclaré mercredi qu’une frappe de missile dans des terres agricoles polonaises qui a tué deux personnes ne semblait pas être une attaque intentionnelle, et que les défenses aériennes de l’Ukraine voisine ont probablement lancé le projectile de l’ère soviétique contre un bombardement russe. qui a saccagé le réseau électrique ukrainien.

“La défense ukrainienne lançait ses missiles dans différentes directions et il est fort probable qu’un de ces missiles soit malheureusement tombé sur le territoire polonais”, a déclaré le président polonais Andrzej Duda. “Rien, absolument rien, ne suggère qu’il s’agissait d’une attaque intentionnelle contre la Pologne.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une réunion de l’alliance militaire des 30 nations à Bruxelles, a fait écho aux conclusions préliminaires de la Pologne en déclarant : “Nous n’avons aucune indication que cela soit le résultat d’une attaque délibérée”.

Les premières évaluations de l’atterrissage meurtrier du missile de mardi semblaient réduire la probabilité que la frappe déclenche une autre escalade majeure dans l’invasion russe de l’Ukraine, vieille de près de 9 mois. Si la Russie avait délibérément ciblé la Pologne, cela aurait pu risquer d’entraîner l’OTAN dans le conflit.

Pourtant, Stoltenberg et d’autres ont blâmé globalement mais pas spécifiquement la guerre du président russe Vladimir Poutine.

« Ce n’est pas la faute de l’Ukraine. La Russie porte la responsabilité ultime », a déclaré Stoltenberg.

Avant les évaluations de la Pologne et de l’OTAN, le président américain Joe Biden avait déclaré qu’il était “peu probable” que la Russie tire le missile, mais a ajouté : “Je vais m’assurer que nous découvrons exactement ce qui s’est passé”.

Trois responsables américains ont déclaré que des évaluations préliminaires suggéraient qu’il avait été tiré par les forces ukrainiennes sur un tir russe entrant. Les responsables ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Cette évaluation et les commentaires de Biden lors du sommet du G20 en Indonésie ont contredit les informations plus tôt mardi d’un haut responsable du renseignement américain qui a déclaré à l’Associated Press que des missiles russes étaient entrés en Pologne.

L’Ukraine, qui faisait autrefois partie de l’Union soviétique, utilise des armes de fabrication soviétique et russe, y compris des missiles de défense aérienne, et a également saisi de nombreuses autres armes russes tout en repoussant les forces d’invasion du Kremlin.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont travaillé d’arrache-pied contre l’assaut russe mardi sur les installations de production et de transmission d’électricité, y compris dans la région occidentale de l’Ukraine qui borde la Pologne. L’armée ukrainienne a déclaré que 77 des plus de 90 missiles tirés avaient été abattus, ainsi que 11 drones.

La Russie a déclaré qu’elle n’avait pas lancé le missile qui a atterri en Pologne. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu’aucune frappe russe n’était mardi à moins de 35 kilomètres (22 miles) de la frontière entre l’Ukraine et la Pologne. Le Kremlin a dénoncé la réponse initiale de la Pologne et d’autres pays et, dans de rares éloges pour un dirigeant américain, a salué la “réaction modérée et beaucoup plus professionnelle” de Biden.

“Nous avons assisté à une autre réaction hystérique, frénétique et russophobe qui n’était basée sur aucune donnée réelle”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Pourtant, l’Ukraine était sous le bombardement russe dans tout le pays mardi par des barrages de missiles de croisière et de drones explosifs, ce qui a assombri l’image initiale de ce qui s’est exactement passé en Pologne et pourquoi.

Le président polonais a déclaré que le projectile était “très probablement” un missile S-300 de fabrication russe datant de l’ère soviétique.

“C’était une énorme explosion, le son était terrifiant.” a déclaré Ewa Byra, directrice de l’école primaire du village oriental de Przewodow, où le missile a frappé. Elle a dit qu’elle connaissait les deux hommes qui ont été tués – l’un était le mari d’un employé de l’école, l’autre le père d’un ancien élève.

Une autre résidente, Kinga Kancir, 24 ans, a déclaré que les hommes travaillaient dans une installation de séchage de céréales, l’un comme gardien, l’autre conduisant des tracteurs.

“C’est très difficile à accepter”, dit-elle. “Il ne se passait rien et, tout d’un coup, il y a une sensation mondiale.”

L’Ukraine a déclaré qu’elle souhaitait un accès immédiat au site. Oleksiy Danilov, chef du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, a plaidé sur Twitter pour un “examen conjoint de l’incident”.

En Europe, les membres de l’OTAN, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont associé des appels à une enquête approfondie à des critiques de Moscou.

“Cela ne serait pas arrivé sans la guerre russe contre l’Ukraine, sans les missiles qui sont actuellement tirés intensivement et à grande échelle sur les infrastructures ukrainiennes”, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré: “C’est la réalité cruelle et implacable de la guerre de Poutine.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a qualifié cela « d’escalade très importante ». À l’autre extrémité du spectre, la Chine a appelé au calme et à la retenue.

Les dégâts causés par l’assaut aérien en Ukraine ont été considérables et des pans entiers du pays étaient sans électricité. Zelenskyy a déclaré qu’environ 10 millions de personnes avaient perdu l’électricité, mais a tweeté du jour au lendemain que 8 millions d’entre elles avaient ensuite été reconnectées, les équipes de réparation travaillant toute la nuit. Les précédentes frappes russes avaient déjà détruit environ 40 % de l’infrastructure énergétique du pays.

L’Ukraine a déclaré que le bombardement était le plus important sur son réseau électrique jusqu’à présent. Le pape François a déclaré que cela lui avait causé “une grande douleur et une grande inquiétude”.

Un groupe de réflexion basé à Washington, l’Institute for the Study of War, a déclaré que l’abattage par l’Ukraine de tant de missiles russes mardi “illustre l’amélioration des défenses aériennes ukrainiennes au cours du mois dernier”, qui sont renforcées par des systèmes fournis par l’Occident. La Suède a déclaré mercredi qu’un système de défense aérienne avec des munitions ferait partie de son dernier et plus important programme d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine, d’une valeur de 360 ​​millions de dollars.

Les États-Unis ont été le plus grand soutien de l’Ukraine, fournissant 18,6 milliards de dollars en armes et équipements. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les flux d’armes et d’assistance américaines se poursuivraient “tout au long de l’hiver afin que l’Ukraine puisse continuer à consolider ses gains et à prendre l’initiative sur le champ de bataille”.

Les attaques russes mardi ont tué au moins six civils et en ont blessé 17 autres, a déclaré un haut responsable, Kyrylo Timochenko. Dans la région de Kyiv, une frappe de missile a tué une femme de 69 ans visitant la tombe de son mari dans un cimetière, a déclaré le chef de la police régionale. Dans le centre de Kyiv, une femme a été tuée dans l’un des deux immeubles résidentiels endommagés, a déclaré le maire.

Le bombardement russe a suivi des jours d’euphorie en Ukraine déclenchés par l’un de ses plus grands succès militaires – la reprise la semaine dernière de la ville méridionale de Kherson.

Elle a également affecté la Moldavie voisine. Il a signalé des pannes de courant massives après que les grèves en Ukraine aient déconnecté une ligne électrique de la petite nation.

Avec ses pertes croissantes sur le champ de bataille, la Russie a de plus en plus recours au réseau électrique ukrainien, espérant apparemment transformer l’approche de l’hiver en une arme en laissant les gens dans le froid et l’obscurité.

—Vasilisa Stepanenko, Associated Press

