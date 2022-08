La Pologne et l’Allemagne font face à une énorme catastrophe environnementale — RT World News

Des tonnes de poissons morts ont été découverts cette semaine dans le fleuve Oder, qui traverse les deux pays

Les autorités polonaises et allemandes tentent de déterminer la cause d’une catastrophe environnementale majeure dans le deuxième plus grand fleuve de Pologne, qui traverse également la République tchèque et l’est de l’Allemagne.

Des tonnes de poissons morts ont été vus flottant ou échoués sur les rives de l’Oder au cours des deux dernières semaines. Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent la surface de la rivière recouverte de carcasses de poissons, tandis que des castors morts flottent également sur l’eau.

Le radiodiffuseur allemand rbb24 a rapporté samedi que la catastrophe avait atteint la lagune de Szczecin à l’embouchure de l’Oder qui se jette dans la mer Baltique. Des centaines de volontaires ainsi que quelque 300 spécialistes des services d’urgence allemands ont collecté des animaux morts dans l’Oder sur une zone de quelque 80 kilomètres.

Vendredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que « D’énormes quantités de déchets chimiques ont probablement été déversées dans l’Oder en pleine conscience des risques et des conséquences. Il s’est également engagé à traduire les auteurs en justice. “Nous ne lâcherons pas cette affaire. Nous n’aurons pas de repos tant que les coupables ne seront pas sévèrement punis », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook.

Jusqu’à présent, 28 tonnes de poissons morts ont été récupérées #OderRiver.Deux cigognes mortes ont également été retrouvées mortes. Toute la flore et la faune de la vallée de l’Oder sont en danger. L’ampleur de cet anéantissement environnemental me fait saigner le cœur. Toujours aucune info sur le coupable.🎥 inconnu, fb pic.twitter.com/FcSq7hgTbn — Agata Tumiłowicz-Mazur (@aga_tumilowicz) 13 août 2022

Samedi, la Pologne a offert une récompense d’un million de zlotys (220 200 dollars) pour toute information sur les responsables de ce qui a été décrit par certains écologistes comme la plus grande catastrophe du pays depuis des années.

La cause de la pollution reste inconnue. Vendredi, rbb24 a rapporté, citant le laboratoire d’État de Brandebourg, que des niveaux extrêmement élevés de mercure avaient été détectés dans des échantillons d’eau prélevés dans la rivière. La quantité de substance hautement toxique dans la rivière aurait été si élevée que l’équipement de test n’a pas pu afficher correctement les résultats du test et le test a dû être répété.

Pendant ce temps en Pologne : catastrophe écologique sur l’Oder. Des milliers de poissons morts, des castors morts… La cause serait un solvant hautement toxique. Bien que l’empoisonnement ait commencé il y a quelques jours, il n’y a aucune information sur sa source. Le Gov s’en fout.#Oder#Rivièrepic.twitter.com/LEID4D8ZFi — Agata Tumiłowicz-Mazur (@aga_tumilowicz) 11 août 2022

Cependant, samedi, la ministre polonaise de l’Environnement, Anna Moskwa, a exclu qu’une augmentation du niveau de mercure soit la cause de la mort massive de poissons dans l’Oder. « L’Institut vétérinaire d’État a testé sept espèces. Il a exclu le mercure comme cause de mortalité des poissons », elle a écrit sur Twitter. Les autorités polonaises ont déclaré qu’une forte concentration de sel dans l’eau pourrait en être la cause.

Le ministre de l’Environnement du Land de Brandebourg, dans l’est de l’Allemagne, Axel Vogel, a également déclaré que de grandes quantités de sel dissous auraient pu tuer les poissons. C’est “absolument atypique” il a dit rbb24.















Pendant ce temps, Berlin a reproché à Varsovie de ne pas avoir partagé à temps les informations sur la catastrophe avec l’Allemagne. Les autorités allemandes ont été informées trop tard, a déclaré la ministre fédérale de l’Environnement, Steffi Lemke. Vogel a également déclaré à rbb24 qu’il n’avait reçu aucune information officielle de la Pologne sur des déchets chimiques pouvant avoir été déversés dans la rivière.

Morawiecki a déclaré aux journalistes samedi qu’il avait lui-même appris la catastrophe “trop ​​tard” et licencié deux hauts fonctionnaires chargés de la protection de l’environnement et de la gestion de l’eau.

Selon rbb24, il y a certains “les indications” que certaines substances toxiques ont été déversées dans l’Oder près de la ville de Wroclaw, dans le sud de la Pologne, fin juillet. Cependant, on ne sait pas exactement ce qui s’est retrouvé dans la rivière ou qui pourraient en être les auteurs.

L’incident survient alors que l’Europe fait face à un courant d’air massif et à des vagues de chaleur, qui ont fait chuter le niveau d’eau de nombreux grands fleuves du continent. Certains médias ont rapporté que ce fait pourrait également avoir contribué à la catastrophe.