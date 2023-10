La Pologne et la Hongrie s’affrontent avec les dirigeants de l’UE sur la réforme migratoire | Actualités migratoires

Les dirigeants d’extrême droite de Hongrie et de Pologne ont rejeté une déclaration collective sur l’immigration irrégulière à la fin du sommet des dirigeants européens.

Vendredi, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ont rejeté une proposition de déclaration à inclure dans un document sur la conclusion du sommet.

Cette décision a contraint le président du Conseil européen, Charles Michel, à publier une déclaration distincte en son nom sur la politique d’asile et la protection des frontières, et les dirigeants français et allemand ont déclaré que le processus législatif sur cette question se poursuivrait comme prévu.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a accueilli le sommet à Grenade, a rejeté les inquiétudes concernant l’affrontement.

« Le plus important est ce que nos ministres de l’Intérieur ont obtenu il y a quelques semaines avec l’accord sur la régulation des crises, car c’est ce qui est vraiment important en termes politiques », a-t-il déclaré.

Mais le rassemblement a donné au Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui doit faire face à des élections générales ce week-end, et au Hongrois Viktor Orban une scène sur laquelle brandir leurs références populistes à leur public national.

Morawiecki s’est vanté que son « veto » sur une déclaration commune sur la migration « signifiait que ce processus ne se poursuivrait pas… et que la Pologne avait une chance de l’arrêter ».

Orban a comparé l’acceptation de réfugiés à une agression sexuelle.

«L’accord sur la migration, politiquement, c’est impossible, pas aujourd’hui [or] d’une manière générale pour les années à venir », a déclaré Orban. « Parce que légalement nous le sommes, comment dire – nous sommes violées. Alors si vous êtes violée légalement, forcée d’accepter quelque chose que vous n’aimez pas, comment aimeriez-vous trouver un compromis ?

Le bloc des nations européennes reste divisé sur la manière de lutter contre la migration irrégulière, un sujet qui est devenu un point chaud dans la politique du continent et une préoccupation centrale des partis d’extrême droite qui ont appelé à des restrictions accrues.

Mercredi, un accord a été conclu sur les moyens de faire face aux périodes d’arrivées particulièrement élevées, supprimant ainsi un obstacle majeur aux efforts visant à consacrer une refonte plus large de l’immigration avant les prochaines élections européennes.

Depuis des années, l’Europe est à l’avant-garde d’une tendance mondiale de militarisation des frontières, d’expulsions et de mesures de dissuasion destinées à accroître les risques de migration irrégulière.

Des dizaines de milliers de migrants et de réfugiés, dont beaucoup fuyaient la guerre et les conflits dans des pays comme la Syrie et l’Afghanistan, ont payé de leur vie, noyés dans leurs efforts désespérés pour traverser la Méditerranée à la recherche de sécurité et d’un avenir meilleur.

Les groupes de défense des droits de l’homme ont directement imputé ces tragédies aux mesures dissuasives sévères de l’UE, qui comprennent des accords avec des gouvernements étrangers qui, selon les critiques, sous-traitent les éléments les plus sordides du contrôle de l’immigration et encouragent les violations des droits.

De telles mesures n’ont pas empêché les partis de droite dans des pays comme la Hongrie et la Pologne de capitaliser sur les inquiétudes liées à la migration et de s’appuyer sur une rhétorique décrivant les migrants comme des criminels et des « envahisseurs ».

Les dirigeants de ces deux pays ont catégoriquement rejeté les déclarations selon lesquelles tous les pays européens devraient partager la répartition des migrants nouvellement arrivés. Le Premier ministre polonais Morawiecki a déclaré vendredi qu’il s’opposerait à un « diktat venant de Bruxelles et de Berlin ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adopté une note optimiste à la fin du sommet, affirmant que l’accord de mercredi avait été « un grand succès ».

« Il s’agit d’une pièce importante du puzzle du pacte sur la migration et l’asile », a-t-elle déclaré.