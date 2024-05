La Pologne et la Grèce exhortent l’UE à intensifier ses travaux sur le bouclier de défense aérienne – Politico — RT World News

Le bloc doit garantir la protection de son ciel, ont déclaré les premiers ministres des deux pays

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et son homologue polonais Donald Tusk ont ​​appelé l’UE à accélérer le développement d’un système de défense aérienne à l’échelle du bloc.

Dans un lettre adressé jeudi à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, partagé par Politico, les deux dirigeants ont souligné que l’Europe « Le paysage fragmenté actuel n’est tout simplement pas à la hauteur des besoins et des exigences d’aujourd’hui. »

Ils ont suggéré que l’UE avait besoin d’un nouveau « vaisseau amiral » programme de défense aérienne, un « Bouclier européen de défense aérienne » qui serait capable de protéger la région de toute menace aérienne, notamment les avions, les missiles et les drones.

« L’Europe sera en sécurité tant que le ciel au-dessus d’elle le sera… Les développements géopolitiques et technologiques à la périphérie de l’Europe et au-delà, les guerres sur notre continent et dans le monde nous enseignent des leçons que nous ne pouvons plus ignorer. » » ont déclaré les deux dirigeants dans la lettre. Un système de défense aérienne commun serait capable de « agir comme un moyen de dissuasion crédible contre tous les agresseurs possibles » ont-ils ajouté.

Mitsotakis et Tusk ont ​​fait valoir que le nouveau système devrait être financé au niveau européen et ont demandé que la question soit soulevée lors du prochain sommet du Conseil européen en juin.

Bien que la lettre ne détaille pas les détails du bouclier aérien proposé, Tusk a déclaré plus tôt cette semaine qu’il pourrait être similaire au réseau de défense antimissile israélien « Iron Dome » et inclure des systèmes de satellite et de reconnaissance.

S’exprimant jeudi lors du débat électoral de l’Union européenne de radiodiffusion, von der Leyen a indiqué qu’elle soutiendrait « un bouclier de défense aérienne pour toute l’Europe, comme celui proposé par Mitsotakis et Tusk », si elle obtenait un second mandat à la tête de l’organe exécutif de l’UE lors des prochaines élections.

L’Ukraine mène une guerre de liberté contre l’oppression. L’Ukraine se bat pour nos valeurs. Continuons donc à soutenir l’Ukraine et renforçons notre défense en même temps. Nous avons besoin de moins de fragmentation et de projets communs, comme un bouclier de défense aérienne comme le propose @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X – Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) 23 mai 2024

L’idée de créer un bouclier de défense aérienne paneuropéen a été évoquée en 2022 par le chancelier allemand Olaf Scholz, lorsqu’il a présenté l’Initiative européenne de bouclier aérien (ESSI), un système qui comprendrait à la fois des systèmes antibalistiques à courte et longue portée. missiles. Sa proposition a depuis été signée par plus de 20 membres de l’UE, dont la Grèce.

Tusk avait déclaré plus tôt qu’il avait l’intention que la Pologne rejoigne le projet de Scholz, mais les critiques ont fait valoir que l’ESSI serait beaucoup plus cher et moins avancé que le système de défense aérienne polonais existant. Il n’est pas clair dans la lettre de Mitsotakis et Tusk si leur système de défense aérienne proposé serait une nouvelle initiative ou basé sur l’ESSI.