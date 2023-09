La Pologne est secouée par des informations selon lesquelles des responsables consulaires auraient accepté des pots-de-vin pour aider les migrants à entrer en Europe et aux États-Unis.

VARSOVIE, Pologne (AP) — Le parti conservateur au pouvoir en Pologne espérait faire de la migration un thème clé de sa campagne électorale avant les élections nationales du pays. Mais pas comme ça, avec des arrestations, des licenciements et une tentative de suicide dans ses propres rangs.

Le parti Droit et Justice est secoué par des informations selon lesquelles les consulats polonais délivreraient des visas en Afrique et en Asie en échange de pots-de-vin, ouvrant ainsi la porte aux migrants pour entrer dans l’Union européenne – que certains espéraient utiliser comme moyen d’entrée aux États-Unis.

Les détails du scandale de corruption sont révélés un mois avant les élections nationales du 15 octobre, laissant le droit et la justice lutter pour contrôler les dégâts.

Un ancien vice-ministre des Affaires étrangères, limogé suite à des informations faisant état de son implication dans le scandale, a été hospitalisé après une tentative de suicide apparente.

Droit et Justice a été le favori électoral dans plusieurs partis, et il n’est pas clair si l’affaire va nuire à son soutien. Mais les politiciens de l’opposition se sont emparés de la question, accusant le gouvernement de corruption et d’hypocrisie, compte tenu de sa forte rhétorique anti-immigration.

Les critiques affirment que le parti au pouvoir a évoqué le spectre de l’immigration pour effrayer les Polonais, puis a promis d’assurer leur sécurité, tandis qu’une cellule corrompue opérant au sein du corps diplomatique a ouvert une voie permettant aux migrants d’entrer dans l’UE.

« C’est le plus grand scandale auquel nous ayons été confrontés au XXIe siècle. La corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement, qui constitue une menace directe pour nous tous. Et c’est à cause de gens dont la bouche est pleine d’expressions sur la sécurité », a déclaré vendredi soir le président du Sénat, Tomasz Grodzki, un homme politique de l’opposition, dans un discours télévisé à la nation.

La Pologne a ouvert ses portes aux réfugiés ukrainiens, qui sont principalement blancs et chrétiens, mais les responsables du parti au pouvoir ont clairement indiqué depuis longtemps qu’ils considéraient les musulmans et les autres personnes de différentes religions ou ethnies comme une menace pour l’identité culturelle et la sécurité de la nation.

Les médias affirment que les sections consulaires polonaises ont délivré environ 250 000 visas à des migrants d’Asie et d’Afrique depuis 2021 en échange de pots-de-vin de plusieurs milliers de dollars chacun. La Pologne est membre de la zone sans visa de l’UE connue sous le nom de Schengen, et une fois arrivés en Pologne, ces migrants pouvaient traverser librement les frontières de l’Europe.

Szymon Holownia, qui dirige un parti d’opposition de centre-droit, a déclaré que le parti au pouvoir « avait mis en danger la sécurité de millions de Polonais en menant la pratique commerciale dégoûtante de vente de visas ».

Les responsables gouvernementaux reconnaissent que certains actes répréhensibles ont eu lieu.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé vendredi avoir licencié un responsable « en lien avec les conclusions en cours concernant des irrégularités dans le processus de délivrance des visas ». Il a indiqué que le responsable était Jakub Osajda, directeur du bureau de gestion juridique et de conformité du ministère. Il a également annoncé un audit extraordinaire de son département consulaire et de tous les postes consulaires.

Cela fait suite au limogeage, le 31 août, de Piotr Wawrzyk, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des questions consulaires, alors que les premiers rapports sur le scandale sont apparus dans les médias. Wawrzyk a été hospitalisé après une tentative de suicide, ont rapporté vendredi les médias polonais.

Le bureau du procureur général a annoncé jeudi avoir inculpé sept personnes soupçonnées d’activités de corruption visant à accélérer les procédures de visa, dont trois sont en détention provisoire.

Le procureur général, Zbigniew Ziobro, a déclaré que les autorités s’efforçaient de traduire les coupables en justice et a insisté sur le fait que l’ampleur de l’affaire était inférieure à ce que prétendent les médias et l’opposition, avec seulement 268 visas délivrés dans le cadre de ce projet.

Il a déclaré que Wawrzyk avait écrit une lettre d’adieu dans laquelle il disait qu’il voulait mourir parce qu’il ne pouvait pas supporter la haine dont il faisait l’objet dans les médias. « Il se sent comme un homme traqué par cette haine, parce qu’il se sent comme un homme honnête », a déclaré Ziobro.

Wawrzyk avait été chargé de préparer une réglementation facilitant l’entrée en Pologne des travailleurs étrangers originaires de pays comme l’Iran, le Pakistan et les Émirats arabes unis.

Selon le portail d’information Onet, Wawrzyk a personnellement insisté pour que des visas de travail temporaires soient délivrés à des groupes de personnes originaires d’Inde se faisant passer pour des équipes travaillant pour l’industrie cinématographique indienne, plus connue sous le nom de Bollywood. Onet a déclaré que les Indiens ont payé entre 25 000 et 40 000 dollars pour les visas, dans l’espoir de les utiliser pour atteindre les États-Unis via le Mexique. Il a rapporté que des responsables américains avaient alerté la Pologne de cette affaire.

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré jeudi lors d’un point de presse qu’il ne pouvait pas confirmer ces informations, ajoutant : « Je ne voudrais pas parler de conversations privées entre nos deux gouvernements ».

Le parti au pouvoir a riposté avec de nouvelles vidéos électorales sur les réseaux sociaux, cherchant à lier le principal chef de l’opposition, Donald Tusk, à une migration généralisée vers l’Europe dans le cadre de ses fonctions passées. Tusk a été Premier ministre polonais de 2007 à 2014 et président du Conseil européen, un organe de l’UE, de 2014 à 2019.

Le gouvernement organise également un référendum parallèlement aux élections avec des questions sur la migration. Une question demande aux électeurs s’ils sont favorables à l’acceptation de « des milliers d’immigrés clandestins en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique » dans le cadre d’un plan de relocalisation de l’UE.

Droit et Justice a diffusé un message anti-migrants fort lorsqu’il a pris le pouvoir en 2015, une année de crise pour l’Europe lorsque plus d’un million de réfugiés et de migrants ont fui la Syrie et ailleurs. Le chef du parti, Jaroslaw Kaczynski, avait alors déclaré que les migrants apportaient des maladies en Europe, ainsi que « des parasites et des protozoaires », des propos qui ont été fortement critiqués.

Le parti a refusé d’accepter les migrants et les réfugiés arrivés dans l’UE ces dernières années. Il a également construit un grand mur d’acier à sa frontière avec la Biélorussie pour empêcher les migrants d’entrer après qu’un grand nombre ait commencé à y arriver en 2021.

Vanessa Gera, Associated Press