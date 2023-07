La Pologne espère adhérer à l’accord de partage nucléaire de l’OTAN face à la menace russe

La Pologne veut rejoindre le programme de partage des armes nucléaires de l’OTAN, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Cette décision intervient en réponse directe au déploiement par la Russie d’armes nucléaires tactiques en Biélorussie, qui partage une frontière avec la Pologne.

Le programme de partage nucléaire de l’OTAN fait partie de sa politique de dissuasion nucléaire, qui permet la fourniture d’armes nucléaires aux pays membres de l’OTAN, aux pays partenaires et aux alliés qui ne disposent pas de leur propre arsenal d’armes nucléaires. Ces pays sont autorisés à héberger les armes nucléaires de leurs alliés sur leur propre territoire et ont le droit de participer à la prise de décision en matière de politique nucléaire.

Sur les trois pays de l’OTAN disposant de leur propre arsenal nucléaire – les États-Unis, le Royaume-Uni et la France – seuls les États-Unis ont fourni des armes nucléaires dans le cadre du programme de partage nucléaire. L’Allemagne, la Belgique, l’Italie, la Turquie et les Pays-Bas participent tous au programme et hébergent actuellement des armes nucléaires américaines sur leur territoire.

Le Premier ministre Morawiecki a partagé l’objectif de la Pologne de rejoindre le programme de partage nucléaire de l’OTAN en réponse à une question posée lors d’une conférence de presse de l’Union européenne à Bruxelles, en Belgique, vendredi.

« Étant donné que la Russie a l’intention de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, nous appelons à nouveau l’ensemble de l’OTAN à participer au programme de partage nucléaire. »

« La décision finale dépendra de nos partenaires américains et de l’OTAN. Nous déclarons notre volonté d’agir rapidement dans cette affaire », a déclaré Morawiecki, selon Polesat News. « Nous ne voulons pas rester les bras croisés pendant que Poutine intensifie toutes sortes de menaces. »

Des soldats biélorusses patrouillent à la frontière alors que des centaines de migrants tentent de traverser du côté biélorusse de la frontière avec la Pologne près de Kuznica Bialostocka, en Pologne, dans cette capture vidéo publiée par le ministère polonais de la Défense, le 8 novembre 2021. (crédit : MON/HANDOUT VIA REUTERS)

La précédente offre nucléaire de la Pologne

La Pologne avait précédemment exprimé le souhait de rejoindre le programme de partage nucléaire en 2022, également en raison des menaces nucléaires de la Russie alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine s’intensifiait.

« Le problème, tout d’abord, c’est que nous n’avons pas d’armes nucléaires. Rien n’indique que nous l’aurons en notre possession dans un proche avenir. Mais il y a toujours la possibilité potentielle de participer au partage nucléaire », a déclaré le président polonais Andrzej Duda dans une interview à Gazeta Polska.

« Nous avons discuté avec des dirigeants américains pour savoir si les États-Unis envisageaient une telle possibilité. Le sujet est ouvert. »

Peu de temps après, l’OTAN a mené son exercice d’entraînement annuel de deux semaines, Steadfast Noon, qui vise à préparer les membres au maniement des armes nucléaires et à s’entraîner à mettre en œuvre le programme de partage nucléaire. L’armée polonaise a participé à l’exercice dans un rôle de soutien.

« Nous tenons à souligner que la Pologne ne s’est pas battue pour la possession d’armes nucléaires », a déclaré à l’époque un porte-parole du ministère polonais de la Défense à The War Zone. « En tant que membre de l’OTAN, nous participons à la politique nucléaire de l’Alliance et sommes également couverts par les garanties du programme Allied Nuclear Sharing. »

Alors que le président polonais avait déclaré que la Pologne était en pourparlers avec les États-Unis sur la possibilité d’un partage nucléaire, les États-Unis ont nié ces allégations et déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de déployer des armes nucléaires aux membres de l’OTAN qui avaient adhéré après 1997.

La préoccupation nucléaire actuelle de la Pologne

Le dernier appel de la Pologne à l’assistance nucléaire de l’OTAN fait suite au déploiement par la Russie d’ogives nucléaires en Biélorussie au début du mois de juin. Il s’agissait du premier déploiement russe d’ogives nucléaires à l’extérieur de la Russie depuis la chute de l’Union soviétique.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré que les ogives étaient plus puissantes que les bombes atomiques américaines qui ont dévasté Hiroshima et Nagasaki vers la fin de la Seconde Guerre mondiale.

« Nous avons des missiles et des bombes que nous avons reçus de Russie », a déclaré Loukachenko dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique russe Rossiya-1. « Les bombes sont trois fois plus puissantes que celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki. »

Le président russe Vladimir Poutine a souligné que la Russie conserverait un contrôle total sur les armes nucléaires en Biélorussie et que le déplacement des ogives ne violerait pas les accords de non-prolifération nucléaire.

La Pologne a demandé une réponse de l’OTAN immédiatement après l’annonce du déploiement nucléaire de la Russie en Biélorussie.

« Je crois absolument qu’une telle situation exige une réponse sans équivoque de l’OTAN », a déclaré le président Andrzej Duda lors d’une conférence de presse à Paris, avant les entretiens avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz le 12 juin.

Lors de la même conférence, Duda a également fait pression pour que l’Ukraine devienne membre de l’OTAN.