Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a nié cette allégation, exhortant Radoslaw Sikorski à se rétracter et à « peser ses mots »

L’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a laissé entendre que le gouvernement de Varsovie envisageait de diviser l’Ukraine dans les premières semaines du conflit militaire entre Kiev et Moscou. Ses commentaires sont venus dans une interview à Radio ZET lundi, provoquant une forte réplique du Premier ministre du pays, Mateusz Morawiecki.

On a demandé à Sikorski si le gouvernement au pouvoir Droit et Justice (PiS) avait jamais eu l’idée de diviser l’Ukraine. Il a répondu en disant qu’il y avait “Un moment d’hésitation dans les 10 premiers jours de la guerre, quand nous ne savions pas tous comment ça se passerait, que peut-être l’Ukraine tomberait.”

“S’il n’y avait pas eu l’héroïsme du président ukrainien Vladimir Zelensky et l’aide de l’Occident, les choses auraient pu être différentes”, dit Sikorski.

Ses remarques ont rapidement suscité une réaction du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui a accusé Sikorski de se comporter “comme un propagandiste russe.”

« L’ancien ministre des Affaires étrangères doit peser ses mots. Je m’attends à ce que ces déclarations honteuses soient retirées. J’appelle l’opposition à se dissocier de la déclaration de Radoslaw Sikorski. Morawiecki a tweeté.

Ce n’est pas la première fois que Sikorski est en désaccord avec le gouvernement de Varsovie. En septembre, l’ex-ministre a tweeté « Merci, États-Unis » aux côtés d’une photo d’une fuite de gaz massive causée par le sabotage des pipelines russes Nord Stream dans la mer Baltique.

Sikorski a en outre félicité les responsables de l’acte, affirmant que les graves dommages causés aux gazoducs obligeraient la Russie à parler à la Pologne et à l’Ukraine si elle voulait continuer à livrer du gaz à l’Europe. “Bon travail,” a-t-il conclu dans un deuxième tweet. Il a ensuite supprimé les deux tweets.

La Russie a répondu au message de l’ancien FM en le qualifiant de “déclaration officielle” confirmant que l’incident du Nord Stream était un “attaque terroriste.” On ne sait toujours pas qui était exactement derrière le sabotage, car l’Ukraine et Washington et ses alliés ont nié toute responsabilité.