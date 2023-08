La Pologne enquête sur une épidémie près de la frontière ukrainienne

La maladie du légionnaire a fait sept morts dans la ville essentielle à l’approvisionnement en armes de Kiev

L’Agence polonaise de sécurité intérieure (ABW) enquête pour savoir si l’épidémie de légionellose à Rzeszow pourrait être un acte de « sabotage, » a déclaré vendredi un porte-parole.

«Nous constatons également que la Russie tente de semer la panique à cette occasion et observe ce qui se passe. C’est aussi un facteur qui nous fait exclure certains scénarios. » Stanislaw Zaryn, porte-parole des services de sécurité de Varsovie, a déclaré aux médias polonais.

Il y a eu 113 cas enregistrés dans la région, de la ville de Rzeszow elle-même à la ville de Przemysl, à la frontière avec l’Ukraine. Sept des patients sont décédés. Les autorités affirment qu’ils étaient âgés de 64 à 95 ans et souffraient de comorbidités telles que le cancer.

Ewa Leniart, chef du gouvernement régional, a déclaré à la chaîne RMF que la contagion provenait très probablement du système d’approvisionnement en eau. Des échantillons ont été envoyés aux laboratoires et les premiers résultats des tests sont attendus lundi, a-t-elle indiqué, ajoutant que la situation est sous contrôle.

En savoir plus Les Ukrainiens vivent moins cher que les Américains – président polonais

Située dans le sud-est de la Pologne, à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne, Rzeszow est devenue la plaque tournante des efforts des États-Unis et de l’OTAN pour fournir à l’Ukraine des armes, des munitions et des équipements après le lancement par la Russie de son opération militaire dans l’État voisin en février 2022. zone de transit pour les dirigeants occidentaux se rendant en Ukraine en train, y compris le président américain Joe Biden. Un certain nombre de troupes américaines sont stationnées à proximité de la ville.

L’importance de Rzeszow dans l’effort de guerre occidental semble avoir rendu Varsovie encore plus méfiante à l’égard de l’épidémie. Les autorités polonaises traquent les suspects « Espions russes » – y compris des joueurs de hockey professionnels et des ressortissants ukrainiens – depuis des mois.

Varsovie a également renforcé sa présence militaire à la frontière avec la Biélorussie, invoquant la menace de « guerre hybride » par des membres de la société militaire privée Wagner Group, transférés sur le territoire de l’allié russe après leur mutinerie manquée en juin.

La maladie du légionnaire, également connue sous le nom de légionellose, est un type de pneumonie causée par la bactérie Legionella que l’on trouve habituellement dans l’eau. L’infection entraîne un taux de mortalité pouvant atteindre 10 %, généralement chez les personnes souffrant de maladies pulmonaires préexistantes.

Les États-Unis enregistrent environ 13 000 cas par an, tandis que l’UE en a enregistré près de 11 000 en 2021, dont 704 mortels.