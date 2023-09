La Pologne enquête sur OpenAI pour des raisons de confidentialité | Actualités technologiques

Un clavier est placé devant un logo OpenAI affiché dans cette illustration prise le 21 février 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un organisme de surveillance polonais enquête sur OpenAI, soutenu par Microsoft, suite à une plainte selon laquelle son chatbot ChatGPT enfreint les lois de l’Union européenne sur la protection des données, connues sous le nom de RGPD, a-t-il déclaré.

OpenAI a déjà fait face à au moins son deuxième recours collectif devant le tribunal fédéral de San Francisco pour avoir prétendument enfreint les lois sur la confidentialité. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires lorsque le procès a été signalé plus tôt ce mois-ci.

« L’affaire concerne la violation de nombreuses dispositions sur la protection des données personnelles, nous demanderons donc à Open AI de répondre à un certain nombre de questions », a déclaré Jan Nowak, président de l’Office polonais de protection des données personnelles (UODO).

Selon UODO, le plaignant anonyme a déclaré qu’OpenAI n’avait pas corrigé les fausses informations les concernant générées par ChatGPT.

Le plaignant a déclaré qu’il n’était pas en mesure de savoir quelles données personnelles étaient traitées par l’entreprise et qu’il avait reçu des réponses évasives et trompeuses à ses questions.

OpenAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique.

En plus des affaires de confidentialité, des entreprises technologiques telles que Microsoft, OpenAI, Google et Stability AI ont été récemment frappées par des poursuites judiciaires pour « grattage » de documents protégés par le droit d’auteur et de données personnelles sur Internet afin de former leurs systèmes d’IA générative.

ChatGPT d’OpenAI est devenue l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire plus tôt cette année, atteignant 100 millions d’utilisateurs actifs en janvier seulement deux mois après son lancement. Microsoft a investi des milliards de dollars dans l’entreprise.