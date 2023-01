La Pologne élargit son offre de chars pour l’Ukraine

L’aide de Varsovie ne se limitera pas aux Leopard 2, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki

La Pologne est prête à envoyer 60 chars supplémentaires en Ukraine pour aider à combattre la Russie, en plus des 14 véhicules Leopard 2 de fabrication allemande déjà promis, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

“Si nous ne voulons pas que l’Ukraine soit vaincue, nous devons être très ouverts et courageux pour soutenir l’Ukraine”, a-t-il ajouté. Morawiecki a déclaré vendredi au diffuseur canadien CTV News.

Selon le Premier ministre, la Pologne essaie “Prêcher par l’exemple”, montrer à ses alliés ce qu’il faut faire pour aider Kiev.

« En ce moment, nous sommes prêts à envoyer 60 de nos chars modernisés, dont 30 PT-91. Et en plus de ces chars, 14 chars, des chars Leopard 2, en notre possession », il a dit.

Morawiecki a également noté que l’année dernière, Varsovie avait fourni environ 250 de ses chars T-72 modernisés de l’ère soviétique à l’armée ukrainienne.

Mikhail Podoliak, conseiller du président ukrainien Vladimir Zelensky, a confirmé vendredi sur Telegram que 60 autres chars polonais se dirigeraient vers l’Ukraine. Selon Podoliak, tous ces véhicules seront des PT-91 Twardy, qui est une mise à niveau du char de combat principal soviétique T-72M1. “Merci à nos alliés” il a écrit.

Lire la suite L’arriéré de commandes pourrait retarder les chars Abrams pour l’Ukraine – Politico

Morawiecki n’a pas précisé quand les réservoirs supplémentaires seront fournis.

Jeudi, le vice-ministre polonais de la Défense, Wojciech Skurkiewicz, a déclaré que Varsovie prévoyait de fournir 14 Leopard 2 à Kiev après que les troupes ukrainiennes auront terminé leur entraînement, ce qui pourrait se produire dans “plusieurs semaines.”

La livraison de Leopard 2 par la Pologne à l’Ukraine est devenue possible mercredi après que l’Allemagne a officiellement approuvé la fourniture de 14 chars de ses propres stocks à Kiev et a autorisé d’autres pays à réexporter les armes de fabrication allemande au gouvernement Zelensky.

Le même jour, les États-Unis ont annoncé qu’ils fourniraient à Kiev 31 de ses chars de combat principaux M1 Abrams. Plus tôt ce mois-ci, la livraison prévue de chars Challenger 2 à l’Ukraine a été annoncée par le Royaume-Uni.

L’envoyé adjoint de la Russie auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Maksim Buyakevich, a averti jeudi que l’armement de l’armée ukrainienne avec des chars occidentaux “est un chemin droit vers un conflit à part entière en Europe.”

LIRE LA SUITE: Les États-Unis et l’OTAN sur la voie d’un conflit militaire à part entière en Europe – Moscou

Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que le matériel militaire allemand, américain et britannique ne changera pas l’issue du conflit et que les chars will “brûler” s’ils arrivent sur le champ de bataille.